Kosárlabda - Nincs pánik Sopronban

Határ Bernadetthez a jelen helyzetben nagy reményeket fűz az Euroliga-ezüstérmes. Fotó: Sopron Basket/Facebook

Török Zoltán, a klub ügyvezetője elismerte: szerették volna együtt tartani az Euroliga-ezüstérmes csapatot, de az élet közbeszólt.„Nem így terveztük, de ez van, nem tudunk mit tenni. Eddig Amanda Zahui személyében egy magas játékost sikerült szerződtetni, a többieket próbáljuk pótolni" – kezdte a klubvezető, aki Jovanoviccsal kapcsolatban elmondta: „Bár edz, de némiképp eltérő munkát végez, mint egészséges csapattársai, rengeteg időt tölt a konditeremben. Vele kapcsolatban az most az elvárás, hogy minél jobb állapotban legyen, amikor elvégzik a két bokáján az operációkat Budapesten. Reményeink szerint rá januártól számíthatunk, a rehabilitációját is Sopronban végzi."Arra a kérdésre, hogy vészhelyzet van-e Sopronban, Török Zoltán így felelt: „Nincs, de majdnem. Határ Bernadett a tavalyi évben rengeteget lépett előre, még akkor is, ha ezt nálunk még csak az edzésmunkában mutatta meg érzékelhetően. Az idei nyáron és most a felkészülés során, ha lehet így fogalmazni, még egy lapáttal rátett Betti, aki egyre érettebb gondolkodásban és játékban egyaránt. Többek között ő az egyik ok, aki miatt nincs pánik, mert a fiatal játékos lassan az Euroliga szintjére érkezik. Azért még két magas játékos hiányzik a rotációból. Az ideális megoldás az lenne, ha sikerülne egy centert az egész évadra, egyet pedig decemberig szerződtetni."Amennyiben nem sikerül szeptember végéig igazolni, nagy kérdés, érdemes lesz-e nekivágni a jekatyerinburgi tornának.„Négy kemény edzőmeccset tettünk a felkészülés végére, kettőt Prágában, kettőt pedig a jekatyerinburgi tornán játszunk. Az edzőmeccsekkel nem az a célunk, hogy lehetőleg mindenkit simán megverjünk, hanem hogy erős ellenfelek ellen mutatkozzanak meg a hibáink, tanuljunk belőlük, úgyhogy legyen bármilyen is a keretünk, mindenképpen megyünk" – mondta végzetül a sportvezető.A Sopron Basket ma 18 órakor az UNI Győr vendégeként lép pályára a Fűzy Ákos–Tapodi Péter-emlékmérkőzésen.