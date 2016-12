Kosárlabda - Negyedszer lett a legjobb játékos Fegyverneky Zsófia

– Gratulálunk az újabb elismeréshez, számított rá?



– Amikor az ember játszik, mindig a csapat sikeréért küzd, ettől függetlenül ha elismerik a teljesítményét, az mindig jólesik. Ezt a címet általában a legjobb csapat egyik játékosának ítélik oda, ezért úgy érzem, ez valahol a bajnok Uniqa-Sopronnak is egyfajta elismerés. A kétezer-tizenhatos év mind klubszinten, mind pedig a válogatottban valóban sikeres volt számomra.



– Mindkét helyen csapatkapitány. Mennyire kell betölteni azt a szerepet, hogy kapocs a játékostársak, illetve a szakvezetés között?



– Szerencsére nem nagyon, ugyanis a klubban és a válogatottban olyan emberek veszik körül a csapatot, s dolgoznak mellette, hogy nekünk, játékosoknak tényleg csak arra kell koncentrálni, ami a dolgunk: edzeni és játszani.



– Szakmailag mennyire más a feladata a nemzeti csapatban, mint a soproni együttesben?



– Sopronban és a magyar válogatottban gyakran alkalmazzuk a két hátvédes felállást. Gyakorlatilag ebben nőttem fel. Amikor még nagyon fiatal voltam, Pécsett Iványi Dalma és Ujvári Eszter töltötte be a két hátvéd posztot, majd később Dalmával együtt elég sokat játszottam én is ebben a rendszerben Pécsett. Most pedig Stefan Sviteknél is sokat játszunk így, amit én nagyon kedvelek. Mondhatom, ez az a formáció, amelyet a leginkább szeretek: két olyan kisember van a pályán, akik mindketten tudnak egyes és kettes poszton egyaránt játszani, és ez szinte automatikusan variálható.



– A közelmúltban három évvel meghosszabbította szerződését a bajnokcsapattal, tehát kétezer-tizenkilenc nyaráig biztos, hogy soproni színekben játszik. Ez azt is jelentheti, hogy később, hosszabb távon is Sopronban telepednek le családjával?



– Nagyon valószínű. Hatodik éve játszom már itt, beváltak a számításaim, jól érezzük magunkat, a férjem, Dénes Gábor is itt kosarazik, úgyhogy semmi okunk váltani. Nagyon jólesett, hogy a klub vezetése hosszabb távon is bízik bennem.



– Van már elképzelése arról, mit szeretne csinálni a játékospályafutása befejezése után?



– Időnként besegítek a soproni utánpótláscsapatoknál a fiatalok egyéni képzésénél, de erre szezon közben, amikor rengeteget utazunk, s hetente két meccset játszunk, nem nagyon van mód. Szeretnék a sportág közelében maradni, de hogy konkrétan mit akarok majd csinálni, azon, bevallom, még nem gondolkodtam. Úgy érzem, nincs még olyan közel a karrierem befejezése.