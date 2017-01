Kosárlabda - Győzelmekkel épül a csapat Sopronban

– Jól sejtjük, hogy összességében elégedett lehet a csapat őszi szereplése kapcsán? – kérdeztük a bajnokcsapat szakvezetőjét, Sterbenz Lászlót.



– Úgy vélem, valóban nincs okunk panaszra. A bajnokságban vezetünk, az Euroligában pedig olyan pozícióban vagyunk, ahonnan még továbbléphetünk. Kaptak egy rövid pihenőt a lányok, de december huszonhetedikétől már újra edzünk, hiszen az év első napjaiban, egészen pontosan január negyedikén kulcsfontosságú Euroliga-meccsen fogadjuk azt a francia Lille-t, amely hozzánk hasonlóan három-hárommal áll.



– Mennyire választható ketté a bajnoki és az Euroliga-szereplés, hiszen a szezon előtt eltérő célokat, szakmai feladatokat fogalmaztak meg a két sorozatra vonatkozóan.



– Valóban, az volt a terv, hogy az Euroligában mindent beleadunk, és a csapat próbálja kiadni azt, ami benne van. A hazai bajnoki alapszakaszra pedig az volt a tervünk, hogy sok lehetőséget adunk fiataljainknak, hogy tovább fejlődjenek. Közülük Aleksandra Crvendakic extra teljesítményt nyújtott, és Dubei Debóra, valamint Határ Bernadett, ha kis lépésekkel is, de halad, fejlődik. Weninger Virág kevesebb lehetőséget kapott ősszel, de neki is akadtak biztató momentumai.



– Azért a bajnoki rangadókon úgy tűnt, az eredetileg tervezettnél több szerepet kaptak a meghatározó játékosok, az idegenlégiósok...



– Igen, ez így van, s ennek okai meglehetősen összetettek. Az első és legfontosabb: győzelmekkel lehet igazán csapatot építeni, márpedig nekünk ez volt az elsődleges feladatunk. Nyáron nagyon nagy volt a mozgás, a változás a keretben, kulcsjátékosok sora távozott és sok új kosaras érkezett, kellett idő, amíg összeálltunk csapattá. A szezon előtt voltak játékosaink, most már kijelenthetem: van csapatunk. Ezenfelül úgy gondolom, a magyar női NB I-et követők számára nyilvánvaló, hogy a mostani szezonra nagyon sokat erősödött a bajnokság, több eddig középcsapatnak számító együttes is felnőtt az élcsapatok szintjére. Nem csak két-három csapat küzd majd a négy közé jutásért, a dobogóért, a Szekszárd és a Cegléd ma már teljesen egyenrangú ellenfele lett az élcsapatoknak, s Zalaegerszeg és a Vasas is erősödött az előző szezonhoz képest. Mindezek tükrében nagyon értékesnek tartom, hogy vezetjük a bajnoki tabellát. Tavasszal, az alapszakaszban továbbra is az a cél, hogy fiataljaink sokat, ha lehet, az őszinél többet játszva fejlődjenek.