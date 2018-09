Kosárlabda - Fűzy Ákos-Tapodi Péter-emlékmeccs Győrben - fotók

Korábban

Öt éve alapjaiban rengette meg a győri, de talán kijelenthetjük, a teljes magyar kosárlabdázást az UNI Győr buszbalesete, melynek következtében Tapodi Péter klubigazgató és Fűzy Ákos vezetőedző is életét vesztette. Több játékos komolyabban megsérült, a legsúlyosabban a szerb Natasa Kovacevic, akinek egyik lábát térd alatt amputálni is kellett. Azóta a szeptember 7-e fekete nap a klub életében, s ezen szomorú esemény apropóján minden évben megemlékeznek a két sportemberről. Mi mással, mint egy rangos kosárlabda-mérkőzéssel.



Fűzy András úgy fogalmazott: nem a balesetre, hanem Ákosra és Péterre emlékeznek ilyenkor. Fotó: HBE Így lesz ez most is, szerdán este 6 órakor az egyetemi csarnokban a Sopron Basket lesz a győriek ellenfele. Fűzy András társadalmi elnök – akinek Ákos egyben az unokatestvére is volt – úgy fogalmazott: nem a balesetre, hanem Ákosra és Péterre emlékeznek ilyenkor.

„Azóta gyakorlatilag ezzel a meccsel nyitjuk a szezont. Bár szombaton már játszottunk egy mérkőzést Sopronban, nekünk ez lesz az igazán hivatalos. Már csak azért is, mert Spanou kivételével tulajdonképpen mindenki itt van már, a két amerikai, Gray és Brown is megérkezett vasárnap. A Sopron, azt gondolom, igazán méltó ellenfél, Ákos és Péter is több nagy meccset vívott ellenük. Komoly rivalizálás ment, ugyanakkor kellő tisztelet jellemezte ezeket a párharcokat. A két klub jelenleg is jó kapcsolatban van, számunkra a Sopron a követendő példa, elvégre a magyar kosárlabdázás legsikeresebb klubjáról beszélünk" – mondta Fűzy András, aki hozzátette: mint eddig, úgy most is jótékony céljai is vannak a találkozónak.



„Belépőjegyet ezúttal sem szedünk, csak egy labdát kérünk mindenkitől, amit a meccs előtt kell majd megint a pályára dobni. Az összegyűjtött játékokat aztán a győri és Győr környéki óvodásoknak ajándékozzuk, hiszen Ákos és Péter számára is nagyon fontosak voltak a gyerekek, az utánpótlás. Ákos ars poeticája volt, hogy a fiatal játékosokat folyamatosan beépítse aktuális csapatába" – folytatta az elnök.



Csak néhány név azok közül, akiket felfedezett, vagy fiatalként egyengette az útjukat a felnőtt-

csapatban, s akik szerdán is pályára lépnek: a győrieknél Krnjic Sara, Raksányi Krisztina és Nagy Dóra is Fűzy Ákos vezetőedzősége alatt lett először bajnok, ahogyan Laklóth Anna is, míg a soproniaknál Fegyverneky Zsófia dolgozott vele egészen fiatalon.



Az utánpótlásnak az emlékezés kapcsán is kiemelt szerep jut: a hétvégén rendezik a hagyományos emléktornát a kadett és junior korosztály számára. Emellett szerdán a „nagyok" meccse előtt adják át az év edzőjének járó Tapodi Péter-, valamint az év utánpótlás játékosának járó Fűzy Ákos-vándorserleget, továbbá a korosztályok legjobbjait is díjazza a klub.



„Bízunk benne, hogy egyre több tehetséges játékos kerül ki majd az utánpótlásunkból, ehhez pedig kell a kirakatban egy erős csapat. Azt gondoljuk, a jelenlegi első csapatban mind szakmai, mind játékosfronton megvan az a minőség, ami a legmagasabb célokhoz kell, azaz szeretnénk ismét bajnoki döntőt játszani, az Európa-kupában pedig a lehető legmesszebb jutni. A Magyar Kupa egyelőre még odébb van, de ott is a finálé lehet a célkitűzés. Ehhez sokat kell dolgozni, a komfortzónából is időnként ki kell lépni, de az igazán méltó megemlékezés az lenne Ákos és Péter számára, ha újra a csúcsokat ostromolnánk. Hangsúlyozom, nem könnyű feladat ez, a magyar bajnokságot jelenleg a negyedik legerősebbnek tartják Európában, a legjobb négybe jutásra hat csapat is joggal pályázik, de úgy kell nekimenni a szezonnak, hogy mi leszünk a legjobbak. Ez a mentalitás áll a legközelebb Ákos és Péter szellemiségéhez..." – mondta végezetül Fűzy András.