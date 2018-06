Kosárlabda - A Sopron marasztalta, mégis távozik

A tavaly nyáron Kecskemétről igazolt hátvéd távozásáról Pojbics Szabolcs, az SKC ügyvezetője számolt be lapunknak. Pojbics kiemelte: az előző évadban Mészáros Máté egyike volt az SKC azon kevés játékosának, akinek mind hozzáállásával, mind teljesítményével elégedett volt a klub és a szakvezetés. Éppen ezért az ügyvezető többször is megpróbálta maradásra bírni a kosarast, de ő a távozás mellett döntött.



Maga a kosaras annyit mondott, az utolsó mérkőzés utolsó pillanatáig próbálta tudása legjavával segíteni a csapatot. Mészáros kiemelte: úgy érzi, ebben a csapat számára sikertelen évadban is nagyon sokat tanult, köszöni a lehetőséget és a bizalmat a klub vezetésének és a szakmai stábnak.



Távozása kapcsán megerősítette: nem szakmai okok miatt távozik, annak oka meglehetően összetett. Ennél többet azonban nem árult el.