Környezetkutató csapatkapitány

A beosztás

Piros csoport: Vasas (kiesett az NB I-ből), Veszprém, OSE Lions, MEAFC, Nyíregyháza, Győri KC, MTK Törökbálint, Vásárhelyi Kosársuli, Bonyhád, TF-Budapest, PVSK, Budapesti Honvéd, Nagy-

kőrös, Békés.

Zöld csoport: Tiszaújváros, Pápa, Salgótarján, Eger, Óbudai Kaszások, SMAFC-NYME, MAFC II, Budafok, Bajai Bácska, Alba Fehérvár II, valamint az NB II 1–4. helyezettjei, azaz a Vasas II, BKG-

Príma SE, Cegléd, Hévíz.

A sikerben elévülhetetlen érdemei voltak Gombás Gábor csapatkapitánynak, aki NB I-es tapasztalatával, rutinjával sokat segített a csapatnak. Mindezt úgy, hogy munka mellett kosárlabdázik, a Büchl Hungáriánál dolgozik csoportvezetőként. A soproni származású kosaras egyébként éppen a munkahely miatt költözött át a megyeszékhelyre.„Környezetkutatóként végeztem, a geofizikai kutatás volt a területem, s nagyon örültem, hogy egy ilyen komoly cégnél gyakorlatilag pályakezdőként megkaptam a lehetőséget a bizonyításra – kezdte Gombás Gábor. – Kapóra jött az is, hogy Győrben van kosárlabdacsapat, így a két dolog elég hamar összeért."„Gomba" – ahogyan szinte mindenki becézi a sportágon belül a kosarast – Sopronban eljutott az NB I A csoportjáig is, de mint mesélte, végül nem tudta megváltani a világot.„Mindezek ellenére nagyon jól éreztem magam a csapatban, rengeteget tanultam az idő alatt, ahogyan a SMAFC-nál eltöltött évek sem múltak el nyomtalanul. Sok szép sikerben volt ott is részem. Győrben már a negyedik szezonomat húztam le, s jó volt megélni azt, hogy évről évre fejlődtünk. A mostani szezon volt az eddigi csúcs, bár némi hiányérzet azért van bennem" – folytatta a győriek csapatkapitánya, aki azért örült volna, ha a négy közé be tudnak kerülni a végén.„A szezon első fele nagyon jól sült el, remekül kezdtünk, ami megalapozta a jó folytatást. Kellő önbizalommal vértezett fel bennünket a sikeres rajt, szinte mindenkitől jöttek az extrák s a bravúrgyőzelmek. Sajnos a rájátszásra kissé elfogytunk, több sérülés miatt sem tudtunk a legjobb összeállításunkban pályára lépni. Kulcsmeccs volt az itthoni MEAFC elleni találkozó, ahol több mint húszpontos hátrányról jöttünk vissza a mérkőzésbe, de a végjátékból nem mi kerültünk ki jobban. A mai napig úgy érzem, hogy ez nem csak rajtunk múlt..." – tette hozzá Gombás Gábor, aki a jövőjét firtató kérdésre nem tudott egyértelmű választ adni.„Természetesen az a célom, hogy folytassam, hiszen érzek magamban erőt, hiszem, hogy tudok még ugyanazon a szinten teljesíteni, mint az elmúlt években. Gondolnom kell azonban már a jövőmre is, s most van egy jó állásom, amit nem szeretnék veszni hagyni. Az NB I/B átalakítása azonban hosszabb, akár egész napos utazásokat is feltételez, s ha ugyanúgy péntekenként lesz a meccsek zöme, az okozhat gondokat. Ennek ellenére azon vagyunk, hogy sikerüljön olyan megoldást találni, amelyik mind a klubnak, mind nekem és mind a munkáltatómnak megfelel" – mondta a 32 éves kosaras, aki a későbbiekben nem zárkózik el az edzősködés elől sem.„Belekóstoltam már ebbe a munkába is, úgy fogalmaznék, hogy elsősorban olyan játékosok egyéni képzését irányítottam, akik későn kezdtek el kosarazni, illetve innen-onnan szedték össze a sportág alapjait, s az esetleges hibás, berögzült mozdulatokat próbáltuk közös erővel kijavítani. Tetszett ez a munka, de a három feladat sok lett, s azt tartom, valamit vagy tisztességesen csinál az ember, vagy átadja olyannak, aki a feladatot úgy látja el, ahogyan azt kell. Így végül maradtam a munkahelyem és a játék mellett. Később viszont ki tudja, mit hoz még az élet" – zárta a beszélgetést Gombás Gábor.Ami a Gombás Gábor által említett változásokat illeti, a második vonal – az eddigi Nyugati és Keleti bontás helyett – két 14 csapatos, úgynevezett Piros és Zöld csoportokra, azaz felső- és alsóházra oszlik. Mindkét csoportban körmérkőzéses rendszerben küzdenek a felek az alapszakaszban (2x13 bajnoki). A rájátszásba az 1–8. helyezettek jutnak, ahol a már szokásos párosításokkal folynak tovább a küzdelmek mind a Piros, mind a Zöld csoportban (két győzelemig tartó vagy kuparendszeres lebonyolításban). A 9–14. helyért is rájátszás következik, ahol a 9. és 10. kiemelt lesz, így az első körben csak a 11–14. helyezettek csatáznak egymással, kuparendszerben.A Piros csoport bajnoka indulási jogot szerez az A csoportra, az utolsó két helyezett kiesik, helyet cserél a Zöld csoport első két helyezettjével.