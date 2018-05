Kopasz Bálint ezüstöt, Nádas Bence bronzot nyert a világkupa szombati napján

A nőknél Bodonyi Dóra K-1 500 méteren második lett, a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenupáros pedig előbb 200-on, majd 500-on is harmadikként ért célba a Maty-éren zajló kajak-kenu világkupa szombati napján.A férfiaknál Kopasz Bálint K-1 1000 méteren, a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó C-2 500 méteren végzett másodikként, majd az utolsó döntőben, K-2 500 méteren Nádas Bence és Erdőssy Csaba a harmadik helyen végzett. A szombati paradöntőkben is jutott egy érem a hazai csapatnak a VL2 200 méteren harmadik Juhász Tamás révén.

Korábban írtuk:

A szombati döntők eredményei:

A K1-1000 méteren induló Kopasz Bálint második helyen végzett: az algyői kajakos 1,28 tizedmásodperccel kapott ki a portugál Fernando Pimentától. Mint azt az algyői kajakos a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook-oldalának elmondta, erős, oldalszéllel megtámogatott hátszél volt a pályán, ám ennek ellenére is jó pályát sikerült mennie. Hozzátette, szerette volna megismételni a győzelmét, de maximálisan elégedett a második hellyel.A K1-500-as női döntőben Bodonyi Dóra szintén ezüstérmet szerzett, a korábbi szegedi versenyző, Medveczky Erika pedig hatodik lett.A pénteken bronzot szerző szegedi parasportoló, Suba Róbert szombaton 200 méteren hatodik helyen zárt az A-döntőben, a szintén 200-on induló Varga Katalin pedig hetedikként ért célba.A C1-1000-esek mezőnyében a szegedi színekben induló Bodonyi András az ötödik helyen ért célba, a futamot a szám királya, a cseh Martin Fuksa nyerte.A női kajak párosok 500 méteres döntőjében több magyar egység is rajthoz állt: Vad Ninetta és Takács Tamara bár nagy hajrában, de alulmaradt a portugál riválissal szemben, így egy hajszállal lemaradt az éremről, és negyedikként zárt. A Szabó Ágnes-Racskó Fruzsina kettős hatodikként ért célba.A magyar válogatott újabb érmét a Takács Kincső-Balla Virág páros szállította a kenu párosok 200 méteres döntőjében, miután a bronzérmes helyen futottak be.A nap utolsó előtti A-döntőjében a női kenusok 500 méteres futamában két magyar egység is rajthoz állt: Kisbán Zsófia és Giada Bragato párosa mellett Takács Kincső és Balla Virág volt ott a döntőben: utóbbi páros harmadikként ért a célba, míg előbbi duó a hatodik helyen végzett, a futamot a kanadaiak nyerték az olykor vezető kínai páros előtt. Ami a magyar szereplést illeti, Hajdu Jonatán és Fekete Ádám egysége egy pazar pályát ment, és végül két lengyel páros között a második helyet szerezte meg a kenu párosok 500 méteres döntőjében.A szombati utolsó A-döntőben az NKM Szegedet képviselő Nádas Bence Erdőssy Csabával alkotott párosa indult a K2-500-as fináléban: a világbajnok spanyolok igazolták a papírformát, és megnyerték a világkupát, a Nádas-Erdőssy páros nagy hajrával fért fel a dobogóra, míg a magyarok közül a Németh Viktor-Koleszár Mátyás duó a hatodik helyen zárt.férfiak:K-1 1000 m:1. Fernando Pimenta (portugál) 3:24.359 p2. Kopasz Bálint 3:25.6473. Roi Rodriguez (spanyol) 3:26.259K-2 200 m:1. Cristian Toro, Saúl Craviotto (spanyol) 31.4292. Marko Novakovic, Nebojsa Grujic (szerb) 31.7523. Piotr Mazur, Dorian Kliczkowski (lengyel) 32.268...6. Apagyi Levente, Hérics Dávid 32.496...8. Csizmadia Kolos, Varga Márk 32.935K-2 500 m:1. Rodrigo Germade, Marcus Walz (spanyol) 1:26.8932. Vaszilij Pogreban, Jurij Posztrigaj (orosz) 1:27.8093. Nádas Bence, Erdőssy Csaba 1:27.982...6. Koleszár Mátyás, Németh Viktor 1:28.882C-1 1000 m:1. Martin Fuksa (cseh) 3:44.9892. Oleg Tarnovszki (moldovai) 3:47.2833. Carlo Tacchini (olasz) 3:47.361...6. Bodonyi András 3:50.361C-2 500 m:1. Vincent Slominski, Mateusz Kaminski (lengyel) 1:37.5722. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám 1:38.4723. Michal Marek Lubniewski, Arsen Sliwinski (lengyel) 1:38.555...6. Slihoczki Ádám, Szőke Attila 1:43.094nők:K-1 500 m:1. Caitlin Ryan (új-zélandi) 1:46.5762. Bodonyi Dóra 1:47.7483. Hermien Peters (belga) 1:49.059...6. Medveczky Erika 1:49.509K-2 500 m:1. Lisa Carrington, Kayla Imrie (új-zélandi) 1:39.0182. Ana Roxana Lehaci, Viktoria Schwarz (osztrák) 1:39.9803. Teresa Portela, Joana Vasconcelos (portugál) 1:40.7854. Takács Tamara, Vad Ninetta 1:40.824...6. Racskó Fruzsina, Szabó Ágnes 1:41.941C-2 200 m:1. Lin Ven-csün, Csang Lu-csi (kínai) 43.082 p2. Irina Andrejeva, Oleszija Romasenko (orosz) 43.9543. Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső 44.427C-2 500 m:1. Laurence Vincent-lapointe, Katie Vincent (kanadai) 1:53.5132. Ma Jen-an, Szun Meng-ja (kínai) 1:54.1303. Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső 1:55.941...6. Kisbán Zsófia, Bragato Giada 2:03.769