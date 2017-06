Konföderációs Kupa: Oroszország - Új-Zéland 2-0 - Fotók

A házigazda orosz labdarúgó-válogatott kétgólos győzelmet aratott Új-Zéland csapata felett a jövő évi világbajnokság főpróbájának tartott Konföderációs Kupa szombati nyitómérkőzésén.A 750 millió dollárból felépült szentpétervári stadionban közel két órával a meccs kezdete előtt húszperces zenés, táncos megnyitót is tartottak, melyen Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke is rövid beszédet mondott. Az eseményt rendkívül szigorú biztonsági készültség mellett rendezték meg, az ünnepség alatt például nem engedték, hogy a még kint tartózkodó szurkolók elfoglalják helyüket a lelátón.A 2018-as vb 11 rendező városának 12 stadionjából négy mutatkozik be a mostani Konföderációs Kupán, amelyet Szocsi, Kazany, Szentpétervár és Moszkva lát vendégül. A világbajnok németeken és a házigazdán kívül a hat konföderáció - Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, Európa, Észak- és Közép-Amerika, valamint Óceánia - bajnoka szerepel a tornán.Oroszország - Új-Zéland 2-0 (1-0)---------------------------------gól: Boxall (31., öngól), Szmolov (69.)

Az Oroszország, Németország, Portugália, Mexikó, Chile, Kamerun, Ausztrália és Új-Zéland részvételével június 17. és július 2. között sorra kerülő Konföderációs Kupa mérkőzéseinek Moszkva, Szentpétervár, Szocsi és Kazany ad otthont.