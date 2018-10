Koltainak lendületet adna az NB I-be jutás

ETO–Újpest mérkőzést rendeznek ma este Győrben a Magyar Kupában. A két együttes sokszor találkozott már egymással korábban a sorozatban és az élvonalbeli bajnokságban. Több nagy csata résztvevője volt az a Koltai Tamás is, aki idén nyáron tért vissza a Rába partjára.



– Nyilván ön is várja már a lilák elleni összecsapást – fordultunk a győriek játékosához.

– Természetesen, hiszen mégiscsak egy neves első osztályú csapat lesz az ellenfelünk. Számomra azért is lesz különleges az összecsapás, mert volt szerencsém sokszor szerepelni az Újpest ellen. Szerettem ellenük játszani, többször is lőttem gólt a liláknak, kapásból pedig az a mérkőzés jut eszembe, amikor nulla-kettőről három kettőre fordítottunk ellenük Győrben.



– Ha már Győr, mi volt az oka, hogy a szezon előtt visszatért korábbi klubjába?

– Sokan tudják, rengeteget jelent számomra az ETO. Nagyon örültem, hogy visszatérhettem a klubba. Ugyan Pakson is szép éveket töltöttem, alapember lettem, de aztán közbejött egy térdsérülés, no meg egy súlyosnak tűnő betegség. Ezzel együtt teljesen korrekten váltunk el egymástól.

​Koltai Tamást általában szép emlékek fűzik az Újpest elleni mérkőzésekhez.

– A zuhanyhíradóban egy nagyon komoly betegségről lehetett hallani... – A zuhanyhíradóban egy nagyon komoly betegségről lehetett hallani...

– Két és fél hétig voltam lázas. Valóban szóba került már a leukémia és a nyirokrák lehetősége is, de szerencsére kiderült, egy vírus okozta az elhúzódó betegséget. Több vizsgálatot is elvégeztek rajtam, s azt az öt napot, amíg igazából ki nem derült, mi okozta a bajt, senkinek nem kívánom.



– Visszatérve a futballra, mennyivel másabb most az ETO-ban futballozni?

– Nincs könnyű dolgunk, nagyon nehéz mérkőzéseket kell vívnunk a másodosztályban is. Igaz, sok minden megváltozott a klubnál, s nyilván jó visszaemlékezni az egykori sikerekre, most más célokért küzdünk, mint korábban. Győrben mindenki azért dolgozik, hogy újra élvonalbeli csapat legyünk. Az ETO-nak ugyanis az NB I-ben van a helye. Szeretnék segíteni ebben, ezért is jöttem haza.



– Magyar bajnok, bronzérmes és tizenkétszer szerepelt a válogatottban. Maradt még elég motiváció önben harmincegy évesen?

– Egy bajnoki aranyérem, feljutás az élvonalba biztosan nagy lökést adna még nekem. Ha nem is lenne akkora szó, mint a 2013-as első osztályú bajnoki cím, legalább úgy örülnék az NB II-es elsőségnek is.



– Mit gondol, kiejthetik a lilákat a kupából?

– Tisztában vagyunk vele, hogy nagyszerű, erős csapat az Újpest. Ám ahogy szokták mondani, egy meccsen, főleg ha kupamérkőzésről van szó, bármi előfordulhat. Felkészültünk az ellenfelünkből, szervezett játékkal legyőzhetjük az Újpestet.