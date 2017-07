Kölcsöngatyában kellett játszaniuk Piroséknak Wimbledonban

Nagyon szigorúak az előírások a wimbledoni tornán. Megkövetelik, hogy a játékosok kizárólag fehér öltözetben lépjenek pályára és ez alól az alsóneműjük sem lehet kivétel.Piros Zsombor és kínai párja, Vu Ji-ping pedig megszegte ezt a szabályt. A wimbledoni tenisztorna első helyen rangsorolt junior párosának szerdai meccsét azért kellett egy rövid időre megszakítani, mert a bíró kiszúrta, hogy a fiúk az egyébként hófehér szerelésük alatt fekete alsónadrágot viselnek - számolt be a történtekről az Index Miután meghozták a szigorú mérkőzésvezető által is jóváhagyott alsónadrágokat, a teniszpáros nevetgélve vonult átöltözni.A legfontosabb persze, hogy Pirosékat egyáltalán nem zavarta meg a dolog, és kölcsönzött alsóban is két szettben verték a Mohamed Ali Bellalouna – Joao Lucas Reis Da Silva (tunéziai, brazil) párost, ezzel bejutottak a legjobb 16 közé - számolt be a lap.