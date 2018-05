Koárlabda - Csodálatos szezont zárt a Sopron Basket

A soproni városvezetés is köszöntötte a címvédőt. Fotó: Magasi Dávid

„Söpréssel" azaz 3–0-val védte meg bajnoki címét a Sopron Basket női csapata, amely kétszer a kupagyőztes Szekszárd otthonában diadalmaskodva lett ismét, összesen 12. alkalommal bajnok. A soproniak – nem mellesleg történelmet írva – a közelmúltban az Euroligában is bejutottak a nagydöntőbe, ott a második helyen végeztek.Török Zoltán, a csapatot üzemeltető gazdasági társaság ügyvezetője saját közösségi oldalára azt írta ki: sok gondolat kavarog a fejében ezzel a szezonnal kapcsolatosan, egyelőre azonban nem értékel. Ezt lapunknak is megerősítette, elmondta, kell némi idő, amíg leülepszenek benne a történtek, s elmondja, az ő aspektusából milyen volt ez az évad. Viszont ígéri, kicsit lehiggadva mindent elmond.Turner Yvonne az Euroliga Final Fourban, majd pedig a bajnoki döntőben is vezéregyénisége volt a Sopronnak. A magyar–amerikai játékos így értékelt: „Csodálatos volt ezzel a társasággal, ezzel a kiváló közösséggel, ezekkel a remek lányokkal minden nehézséget és majdnem minden ellenfelet legyőzni. A bajnoki döntő harmadik meccsén megszerzett sikert azért tartom különösen értékesnek, mert ezen a találkozón már a Szekszárd is nagyon jól játszott."A csapatkapitány Fegyverneky Zsófia támadásban és védekezésben egyaránt biztonságot, stabilitást adott a csapatnak: „Bár tavaly három-egyre, idén pedig három-nullra nyertük a döntőt, mégsem éreztem ezt könnyebbnek. Borzaszó nehéz sorozat volt a mostani is. Minden egyes pontért meg kellett harcolnunk, a Szekszárd – ahogyan azt vártuk – végig hatalmasat küzdött. Örülök, hogy így tudtuk lezárni a sorozatot. Ami pedig ezt az évadot illeti, az egész egyszerűen csúcs volt. Nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek.Danielle Page is a csapategységet emelte ki: „Igazi csapatként működtünk a szerdai meccsen, csakúgy, mint az azt megelőzőeken. Különösen védekezésben dolgoztunk fantasztikusan. Nem ismertünk elveszett labdát, segítettük egymást. Ez eredményezte a sikert most is és a szezon során is."Az biztos, a soproni csapat idén nagyon magasra tette a mércét, ezt az eredménysort – a hazai pályán elveszített kupadöntő ellenére – nehéz lesz felülmúlni. Viszont a keret gyakorlatilag együtt marad, így benne van még sok hasonlóan nagy győzelem a társaságban.A magyar bajnok Sopron Basket csapata tegnap megünnepelte a rendkívül sikeres idényt. A lányokat és segítőiket Fodor Tamás polgármester köszöntötte, miközben az asztalon fényesen csillogtak a legújabb trófeák.Az Euroligában ezüstérmes csapat szombattól jól megérdemelt pihenését tölti.