Klubot válthat Kalmár

Újabb magyar labdarúgó szerződhet a dunaszerdahelyi DAChoz. Szlovákiából származó informácók szerint a felvidéki klub kiszemeltje ugyanis az egykori ETO-játékos, Kalmár Zsolt.A volt győri futballista jelenleg a dán Bröndbyben szerepel kölcsönben, ám a jól sikerült felkészülés ellenére nem kap folyamatos játéklehetőséget. A mostani szezonban a három bajnoki forduló alatt tizenegy percet töltött a pályán – kétszer nem is volt a keretben –, de az Európa Ligában is mindössze ötvenhárom percet játszott három találkozó alatt.

A csakfoci.hu információ szerint a szlovákiai DAC-nál szívesen látnák a csapatban, az egyeztetések is elkezdődtek már. Amennyiben sikerül megállapodni a válogatott középpályással és klubjaival, úgy Marco Rossi Kocsis Gergő, Vida Kristopher és a szintén volt győri Mervó Bence mellett újabb magyar játékossal dolgozhat együtt.Természetesen megkerestük Kalmár Zsoltot, igazak-e a vele kapcsolatos hírek.„Azzal kezdeném, hogy nagyszerűen érzem magam a dán csapatomban, jelenleg épp Horvátországban vagyunk, mivel Európa Liga-selejtezőt játszunk. Az átigazolással kapcsolatban semmi konkrétumról nem tudok beszámolni, ám az átigazolási szezon végéig bármi előfordulhat" – fogalmazott sejtelmesen az exgyőri játékos, aki hozzátette:„Úgy érzem, jól sikerült a felkészülésem, jól ment a játék és gólt is rúgtam, ám valóban nem kapok sok játéklehetőséget."Kalmárral – aki csak csereként, a 72. percben léphetett pályára – nemrég kikapott a Bröndby a dán kupa fináléjában.„Nagyszerű volt a hangulat a kupadöntőn, sajnos az utolsó tíz percben elbuktuk a finálét. Pedig a szurkolók és persze mi is nagyon szerettük volna megszerezni a trófeát."Az Európa Liga múlt heti selejtezőjében a Bröndby gól nélküli döntetlent játszott a Hajduk Split csapatával. A dánoknál Kalmár Zsolt hazai pályán nem kapott lehetőséget.