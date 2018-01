Kitolni a határokat - Magyarország-Spanyolország 18.15-től élőben

A dánok ellen elszenvedett vereséget követően hétfőn este a spanyol válogatott vár Lékai Mátéékra a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Semmivel sem könnyebb feladat lesz ez, mint a szombati találkozó: a spanyol csapat is hemzseg a klasszisoktól, a hispánok ráadásul az utóbbi Eb-ken rendre jól szerepeltek, két éve csak a döntőben kaptak ki, 2014-ben bronzérmet szereztek, míg 2012-ben a negyedik helyen zártak.



Jordi Ribera együttesében ugyanakkor három nagyobb név sem lesz ott: a Barcelona szélsője, Victor Tomás, valamint a MOL-PICK Szegeddel hírbe hozott átlövő, Jorge Maqueda sem került be az utazó keretbe, miképp a nyártól ismét Veszprémben védő Sterbik Árpád sem lesz ott - igaz, a kapuban a világ egyik legjobbja, Perez de Vargas állhatja útját a magyar lövéseknek. A spanyolok legnagyobb erőssége a védekezésük lehet, bár a csehek ellen abszolút favoritként játszhattak a nyitókörben, de a 15 kapott gól igencsak beszédes annak tekintetében, hogy mire számíthatunk a spanyoloktól védekezés terén. Ez pedig nem sok jót ígér a mieink számára, hiszen Dánia ellen a támadásainkkal akadt gond, ami aztán olyan hullámvölgyet okozott, amit a dánok kihasználtak, és magabiztosan húzták be a meccset. Gondjainkat szaporíthatja, ha Bánhidi Bence nem tudja vállalni a játékot, már pedig a MOL-PICK Szeged beállósa is úgy nyilatkozott, nem fog kockáztatni, inkább a csehek elleni, sorsdöntő meccsre koncentrál.