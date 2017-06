Kis faluból jutott magasra

A legendás csapat, mely sikert sikerre halmozott a nyolcvanas évek második felében. Vesztergom Zoltán (8) az álló sorban jobbról a harmadik.

„Olyan szerencsésen jöttek az eredményeink, hogy gyakorlatilag minden évben össze tudunk jönni egy jubileumi ünneplésre, mert valamelyik aranyérmünknek kerek évfordulója van" – kezdte Vesztergom Zoltán, aki idén duplán ünnepelhet. A minap a 60. születésnapja alkalmából köszöntötték, s immár harminc éve annak, hogy az „aranygeneráció" megnyerte első bajnokságát.

Vesztergom Zoltán napjainkban.

A győri csapat védekezőspecialistája pontosan harminc évet húzott le játékosként, 1971-ben a Kazinczy-gimnáziumban fogott először kézilabdát, s – ahogyan mondani szokták – a cipőjét 2001-ben akasztotta végleg szögre.„Pázmándfalun nőttem fel, ott nem volt kézilabda, de a helyi csapatban fociztam, én voltam a kapus. A Kazinczyban első osztályosként Lengyel Pali bácsinál kezdtem kézilabdázni. Az első edzésen itt is kapus voltam, de aztán »kizavartak« balátlövőbe, s végül mezőnyposzton kezdődött el a karrierem. Érdekesség, hogy a mi osztályunkban több volt a fiú, mint a lány, s majdnem csak tőlünk összejött egy csapatra való játékos. A kapuban dr. Pócza Géza állt, aki egyébként most az üzemorvosom, a cserekapus pedig az iskola mostani igazgatója, Németh Tibor volt. Gyakorlatilag a Révai után a második legerősebb csapat voltunk a megyében" – elevenítette fel a kezdeteket Vesztergom Zoltán, aki negyedikes korában Stéger Lászlóhoz került az ETO-ifibe.„Érettségi után a tanítóképzőben folytattam, s odakerültem az ETO első csapatának keretébe. Olyan játékosok közé, mint Cséka, Horváth Lajos, Horváth József, Pelikán, Samodai, Szórádi. Mondanom sem kell, ezeknek az embereknek csókolommal köszöntem, annyira megszeppent voltam. Természetesen inkább az ificsapatban szerepeltem, az OIK-t megnyertük, én lettem a gólkirály. Az ifiválogatottság is jött ezután, később a juniorok között is szerepeltem a legjobbak között. A felnőttválogatottság viszont nem adatott meg számomra, de emiatt nincs hiányérzetem. Tudomásul vettem, hogy voltak nálam jobbak" – folytatta az egykori kiválóság, aki 1978 őszétől 1983. január 1-jéig Sopronban, illetve a másfél év katonaság alatt a székesfehérvári Szondiban játszott.„Feleségem munkája miatt alakult így a dolog, de aztán a ’83-as év elején visszatértem Győrbe. Akkor kezdett kialakulni annak a csapatnak a magja Vurával, Oross Tibivel, Tóth Lacival, Kádárral, Deákival, Iváncsikkal, Csicsayval, amely aztán három bajnokságot, három Magyar Kupát és egy IHF-kupát nyert."

„Nem tudnék kiemelni egyet sem ezek közül, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Persze azért a nemzetközi porondon győzni akkor is nagy dolognak számított. Ez az arany talán egy árnyalattal fényesebb, mint a többi. Bár azért akkoriban a magyar mezőny is roppant erős volt. Szinte minden csapatban voltak válogatottak" – tette hozzá Vesztergom, aki 1993 után kisebb csapatokban még levezetett. A játékos-pályafutását 2001-ben a Pápával elért megyei bajnok címmel, nem mellékesen megyei gólkirályként zárta le. Úgy érzi, karrierje teljes, amit egy faluból indulva el lehetett érni, azt elérte.A visszavonulását követően sem szakadt el a kézilabdázástól, edzősködött, de csak alacsonyabb szinten.„Így alakult, ezen a téren sincs okom a panaszra. Megtaláltam ebben a munkában is az örömöt. A Győrújbaráttal elért sikerek, vagy az, hogy a Pápával két évig NB I/B-sek tudtunk lenni, nagy dolog volt, legalábbis én annak éltem meg" – mondta az edzősködésről Vesztergom, akinek két fia nem a kézi-, hanem a kosárlabdát választotta.„Sosem erőltettem, s összességében mindegyikük sikeres volt. Az idősebbik, Zoltán a munka mellett játszott végig, legnagyobb eredménye a SMAFC-cal elért NB I/B-s bajnoki cím. Zsolt a Szolnokkal Magyar Kupát, illetve bajnokságot is nyert, aztán visszatért Sopronba, de az állandó sérülések miatt végül abbahagyta a játékot. Jelenleg édesanyja takarítócégében dolgozik, Zoli fiam pedig már több mint tíz éve Ausztriában szakács" – mesélte az egykori kedvenc, aki 2010 óta vagyonőrként dolgozik, s amikor szabadideje van, meglátogatja Sopronban a tavaly október 5-én született unokáját, Danit.