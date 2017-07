Király Gábor: a sportban is szükség van az innovációra - interjú

- A sport velejárója a szereplés. Igyekeztem mindig a sajtó rendelkezésére állni. A tavalyi Európa bajnokság széles körben hozott ismertséget, azóta rengeteg megkeresés érkezik. Mivel aktív labdarúgó vagyok, nem tudok vállalni minden felkérést. Az edzések meccsek ritmusába ami még belefér, oda elmegyek.- Még a Herthàban játszottam, amikor elkezdtem tervezni a jövőt. Jövőre lesz 15 éves Szombathelyen a Király Sportlétesítmény, amit a családdal közösen építettünk és működtetünk. 10 éve már, hogy megalakult a Király Szabadidősport Egyesület. Komoly célokkal dolgozunk, egy erős utánpótlás bázist építünk a két évtizedes Németországban és Angliában szerzett tapasztalataimra alapozva. 200 igazolt labdarúgónk van, az óvodás kortól a felnőtt csapatig. A Király Gábor Nemzetközi Kapusiskola is lassan öt éve működik. Az ország minden pontjáról és külföldről is érkeznek hozzánk a három napos bentlakásos táborokba. Még az Eb előtt megjelent a K1RALY márka, szürke nadrág, pólók, sporttermékek. Én mindent a labdarúgástól kaptam, igyekszem az erőforrásaimat itt kamatoztatni. Szerintem 10 év múlva is ebben fogok tevékenykedni.- Én a munkában hiszek, bármiről is legyen szó. Angliában és Németországban sem mások az edzés feladatok, inkább a minőségi munka más. A hozzáállás. Az alázat.

Már mint szurkoló figyelem a válogatottat. Azt tudom mondani, hogy az EB-n tavaly minden puzzle darab összeállt. Óriási munkát végeztünk a kontinenstornát megelőző öt hetes felkészülés alatt. Mindenki félretett mindent és csak egy közös célnak rendelte alá magát. Az elvégzett munka az EB-n kijött és hatalmas öröm volt, hogy egy nemzetnek tudtunk 44 év után boldog pillanatokat szerezni.Változik, de a lényeg ugyanaz marad. A felkészülés során is vannak technikai eszközök, amik megkönnyítik a játékosok erőállapotának felmérést. Egy-egy mérkőzésen figyelik ki mennyit futott, mennyit passzolt, mennyit ért labdába, hányszor vesztette el a labdát, milyen volt a mozgása a pályán, rengeteg számadat kerül ki. De a foci, az foci marad.Nem.Természetesen, hiszen az visz előre.Igazából az igény szülte. Sokan kerestek meg,, hogy szeretnének egy szürke nadrágot, olyat, amiben én védek. Ezért vágtunk bele a saját termékbe és a szürke nadrág mellé póló, kulacs, kapuskesztyű is került a kollekcióba. A termékek olyanok, amiket én is szívesen hordok. Van rá igény, igyekszünk itt is a minőséget garantálni.- Július közepén elkezdődött a bajnokság. Aktív labdarúgóként nem sok időm van az edzések, mérkőzések ritmusában. Sok felkérés érkezik, de csak körülbelül minden tizedikre tudok elmenni. Az Innossport már tavaly nyáron megkeresett, úgy hiszem a téma, az elképzelés, a szervezés összeállt, érdeklődve várom a rendezvényt. Szeretek tanulni és hasonló gondolkodású emberekkel találkozni, ezért döntöttem a részvétel mellett.