Kínai Nagydíj - Ricciardo győzött, Hamilton csak ötödik, Vettel a nyolcadik

Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat, amelyen a négyszeres világbajnok és címvédő brit Lewis Hamilton (Mercedes) ötödik, a szintén négyszeres vb-győztes, az összetett pontversenyben élen álló német Sebastian Vettel (Ferrari) csak nyolcadik lett. A 28 éves Ricciardónak ez volt pályafutása hatodik futamgyőzelme, amelyet szenzációs teljesítménnyel, a hatodik helyről rajtolva, látványos előzéseinek köszönhetően aratott Sanghajban. A második helyen Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája ért célba, míg a dobogó harmadik fokára a szintén finn Kimi Räikkönen, a Ferrari versenyzője állhatott fel.



Az első rajtkockát elfoglaló Vettel a rajtnál megőrizte pozícióját, miközben csapattársa, Räikkönen a másodikról a negyedik helyig csúszott vissza, miután Bottas és a holland Max Verstappen (Red Bull) is megelőzte. Az első kör végén Vettel, Bottas, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, a címvédő Hamilton pedig az ötödik pozíciót birtokolta.



A kerékcserék sorát Verstappen kezdte, aki a 18. körben járt a boxban, egy körrel később Hamilton, majd újabb egy kör elteltével Bottas is új abroncsokat kapott. A 21. körben Vettel az élről állt ki kerékcserére, így ideiglenesen Räikkönen vette át a vezetést, Vettel viszont a Ferrari várakozásaival ellentétben nem Bottas elé, hanem a finn Mercedes-pilóta mögé tért vissza a pályára. Bottas és Vettel a 27. körre utolérte a vezető Räikkönent, akit mindkét rivális viszonylag könnyen meg is előzött. Räikkönen ezután azonnal behajtott a boxba kerékcserére, az élen pedig Bottas, Vettel, Verstappen volt az első három helyezett sorrendje.



A 31. körben a versenybíróság beküldte a pályára a biztonsági autót, mert a Toro Rosso két pilótájának, Brendon Hartley-nak és Pierre Gaslynak a kisebb ütközése után törmelék került a pálya aszfaltjára, amelynek letakarítása néhány kör erejéig tartott. A 36. körben a Safety Car kiállt a mezőny elől, ekkor Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Räikkönen, Ricciardo volt az első hat helyen haladók sorrendje. A 39. körben Verstappen megtámadta Hamiltont a harmadik helyen, de a brit vb-címvédő visszaverte a próbálkozást, sőt, a hollandot Ricciardo is megelőzte.



Az ausztrál versenyző ekkor "vérszemet kapott", hamar utolérte és meg is előzte Hamiltont, majd a 41. körben már a második helyen száguldó Vettelt is könnyedén maga mögé utasította. Közben Verstappen is lehagyta Hamiltont, aki jóval lassabbnak tűnt az élmezőnyben száguldó riválisaihoz képest. A 43. körben Verstappen túlságosan optimista előzéssel próbálkozott Vettellel szemben, a Red Bull és a Ferrari összeütközött, mindkettő megforgott, közben Hamilton és Räikkönen is kikerülte.



Verstappen néhány körrel később 10 másodperces boxutca-áthajtásos büntetést kapott, mert a versenybíróság úgy látta, ő volt a hibás az ütközésnél. Ricciardo aztán a 45. körben megtámadta Bottast, és egy határozott, de sportszerű előzést bemutatva átvette a vezetést finn riválisától. Öt körrel a leintés előtt Ricciardo, Bottas, Räikkönen volt a dobogósok sorrendje, őket sorrendben Verstappen, Hamilton és Nico Hülkenberg (Renault) követte, Vettel hetedik volt, de az utolsó körökben még Fernando Alonso (McLaren) is megelőzte, így végül nyolcadikként ért célba. A világbajnokság két hét múlva Bakuban, az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik.