Kikapott a franciáktól, lemaradt a vb-ről a magyar U17-es válogatott

Az 5. helyért:

Franciaország-Magyarország 1-0 (1-0)

Sesvete, Josip Radnik Stadion, v.: Papapetru (görög)

gólszerző: Gouiri (26.)

sárga lap: Flips (54.), Kereoudan (73.), illetve Schön (54.), Arday (74.)



Franciaország: Fofana - Collett (Lacroix, 83.), Da, Bianda, Pelmard - Gomes, Caqueret, Tchouaemi - Adli (Kereoudan, 47.), Gouiri, Flips (Isidor, 67.)



Magyarország: Ásványi - Opavszky, Mocsi (Tímári, 69.), Bolla (Kiss, 52.), Arday - Kovács K., Bencze, Schön - Szerető, Torvund, Csoboth (Szendrei, a szünetben)



Kiváló hangulat fogadta a csapatokat, hiszen szűk fél órával a kezdés előtt szinte egyszerre érkezett meg a magyar szurkolók - leginkább hozzátartozók - egy nagyobb csoportja, valamint vélhetően egy helyi általános iskola is úgy gondolta, hogy kellemes program lehet a legfiatalabbak számára az U17-es Európa-bajnokság helyosztója.



A magyar kispadon mindössze négy játékos ült, mivel Majnovics, Csonka és a csapatkapitány Szoboszlai is eltiltott volt, akárcsak a szövetségi edző Szélesi Zoltán, akit Belvon Attila helyettesített.



Mindkét csapat nagy lendülettel kezdett, a magyarok már a saját térfelükön próbálták megzavarni ellenfelüket. Harcosan futballozott ugyan a magyar válogatott, de hátul több nagy hibát is elkövetett, ezek közül az első kettőt még "túlélte", azonban a 26. percben Gouiri révén már betaláltak a franciák (1-0), ez volt a támadó 9. gólja a tornán, amivel rekorder lett a korosztályos torna történetében. Öt perccel a 40 perces félidő vége előtt egyenlíthetett volna a magyar csapat, de Torvund a kapu torkában hibázott. A szünet előtti utolsó pillanatban még Ásványinak kellett bravúrt bemutatnia.



A fordulást követően a franciák játékában volt több fantázia, igaz, a magyarok becsülettel hajtottak az egyenlítésért. A Kékek kis híján növelték előnyüket, de előbb a játékvezető vett el tőlük egy gólt - Ásványival szemben szabálytalankodtak a szögletnél -, majd a felső léc mentette meg a magyarokat.



A magyarok játékából eltűnt az ötlet, felívelésekkel próbálkoztak, a fizikailag jóval erősebb francia védők pedig könnyedén elnyomták a támadókat.



Az utolsó perceket nagyon megnyomta a magyar válogatott, de nem tudott komoly helyzetig eljutni, így az eredmény nem változott.



Az Eb-ről az első öt helyezett vehet részt az októberi világbajnokságon Indiában. Szélesi: elismerésre méltó teljesítmény Szélesi Zoltán szövetségi edző szerint a magyar U17-es labdarúgó-válogatott elismerésre méltó teljesítményt nyújtott a horvátországi Európa-bajnokságon, melyen kedden az ötödik helyért rendezett összecsapáson 1-0-ra kikapott a franciáktól, így lemaradt a világbajnokságról.



"Küszködtem a könnyeimmel, mert amit ezek a fiúk kiadtak magukból az egész torna folyamán, az bizony elismerésre méltó. Ilyen tornák, ilyen mérkőzések kellenek ahhoz, hogy ezeket a srácokat ugyanígy tudjuk tovább fejleszteni, képezni és egyre jobb játékosokat nevelni belőlük" - nyilatkozta a találkozót követően a szakember. "Azt hiszem, az egész stáb nevében mondhatom, mindenkire büszkék vagyunk."



A tréner megjegyezte, a franciák ellen is irányították a mérkőzést, a rivális leginkább annak az egy-két eladott labdának köszönhette helyzeteit, amelyek már inkább a sorozatterhelés miatt bekövetkezett fáradtságnak, illetve a nagy melegnek voltak betudhatók.



Szélesi Zoltán beszélt az eltiltottakról is, mint elmondta, azért "morcos" picit, mert az érintett futballisták olyan sárga lapokkal tiltatták el magukat, melyek nem a csapatérdeket szolgálták.



Az MTI kérdésére reagálva a tréner hangsúlyozta, fizikai mutatókban minden ellenféllel felvették a versenyt - mérték is ezeket az adatokat -, ami azonban talán a különbséget jelentette, hogy a Magyarországon futballozó játékosok nem játszanak folyamatosan hasonló intenzitású mérkőzéseket. Hozzátette, ebből a csapatból jó néhány játékosban megvan a potenciál, hogy egyszer majd a felnőtt válogatott erőssége legyen, addig azonban hosszú az út, számos tényező - sérülések, klubváltás, mentalitás - közbeszólhat.



A csapatkapitány Szoboszlai Dominik eltiltása miatt csak a lelátóról figyelhette a mérkőzést:



"Lehet örülni ennek az eredménynek, de csalódottak vagyunk, hiszen ha már itt voltunk, akkor szerettük volna a legjobb eredményt elérni. Jól játszottunk, egyszerűen nem volt szerencsénk. A mérkőzést követően Bernd Storck szövetségi kapitány azt mondta nekünk, ne legyünk sokáig csalódottak, büszkék lehetünk magunkra, kiálltunk Magyarországért."



Az U17-es magyar válogatott a franciák 3-2 legyőzésével kezdte a tornát, majd a skótok elleni 1-1-es döntetlen és a feröeriek felett aratott 4-0-ás siker következett a csoportban. A negyeddöntőben a törököktől, a helyosztón pedig a franciáktól kapott ki 1-0-ra a válogatott.