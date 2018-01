Kijelölték a magyar csapatot a győri légfegyveres Eb-re

A három versenyből álló válogató-sorozatból mindenkinek a két legjobb eredménye számított, s az ezek alapján kialakult rangsor első három-három helyezettje került be a csapatba.



A felnőtteknél igazán nagy meglepetést nem hozott a három verseny, egyedül a riói olimpikon, 2014-ben Európa-bajnok Miskolczi Julianna visszafogottabb teljesítménye, s ezzel kimaradása a keretből nevezhető váratlannak.



Ott lesz viszont Győrben a férfiaknál a két legjobb hazai puskás, a világkupa-döntőben aranyérmes Péni István, valamint a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik Sidi Péter. Női pisztolyban is abszolút érvényesült a papírforma, ugyanis Major Veronika, valamint Csonka Zsófia és Tobai-Sike Renáta került be a csapatba.



Az Eb-n Major a pisztoly mellett eredeti szakágában, futócélben is indul.



A magyar csapat:

felnőttek:

férfiak:

puska: Péni István, Somogyi Péter, Sidi Péter

pisztoly: Antal Balázs, Nagy László, Tátrai Miklós

futócél: Sike József, Boros László, Tasi Tamás



nők:

puska: Szijj Katinka, Hanák Gabriella, Biatovszki Mira

pisztoly: Major Veronika, Csonka Zsófia, Tobai-Sike Renáta

futócél: Major, Forrásiné Máthé Edit, Körtvélyessy Gabriella



juniorok:

férfiak:

puska: Pekler Zalán, Vas Péter, Hammerl Soma

pisztoly: Geier Dániel, Polgár János, Nagy Máté

futócél: Sándor István, Mácsek Áron, Haris Ferenc



nők:

puska: Gáspár Lalita, Toma Dorina, Dénes Eszter

pisztoly: Egri Viktória, Nagy Vivien, Komáromi Krisztina Panna

futócél: Csányi Borbála, Nagy Viktória, Palánki Klaudia,



ifjúságiak:

fiúk:

puska: Hammerl Soma, Witmann Péter, Takács Csaba

pisztoly: Polgár János, Tamási Péter, Iszprávnik Péter



lányok:

puska: Hurai Viktória, Horváth Lea, Gáspár Lalita

pisztoly: Nagy Vivien, Komáromi Krisztina, Fábián Sára