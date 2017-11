Kick-box - Fertőszentmiklósi érmek a drog elleni versenyen - fotók

A verseny jelszava „ Diákok a drog ellen, holnapért! „ A rendezvény célja, az volt, hogy küzdősportok által felhívjuk a figyelmet a tudatmódosító szerek veszélyeire, káros hatásaira! A sport által egy tudatosabb, és egészségesebb célt mutatni a gyermekek, fiatalok számára. További cél, hogy Combat K1 Light szabályrendszerben kontrollált keretek között versenyzési lehetőséget biztosítsunk az általános, és középiskolás diákok számára. A verseny keretei közt felnőttek is indulhattak.A versenyen az alábbi eredmények születtek.Simon Rózának a lányok közt nem volt ellenfele, de kiváló harcos küzdelemben fiú ellenfelét legyőzve 1 helyen végzett. Windisch Zoltán a felnőtt kategóriában határozott bunyóval végig irányította a küzdelmét szintén 1 helyen végzett. Árpási Barnabásnak ez már a harmadik versenye volt a zalai városban, kemény taktikai küzdelmet vívott, ami most ezüstéremre volt elég. Czetin Balázsnak ez volt az első versenye, hozta azt, amit ilyenkor elvárunk tőle, átesett a tűzkeresztségen, ügyes volt, most ezüstérem a jutalma: mondta el Simon László vezető edző a verseny után Az év végéig több versenyünk nem lesz, de azt hiszem így is kiváló évet zárunk, két világbajnokságon indultunk, ahol összesen 7 világbajnoki övet hoztunk el, a nemzetközi versenyeken kívül a hazai eredményeink is nagyon jók. Köszönjük a rendezőknek a szervezést, jó hangulatú versenyen vettünk részt ahol már a korábbi csapatokat ismerősként köszöntöttük.Felkészítő edzők: Simon László, Molnár Sándor,Tóth Richárd