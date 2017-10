Ki kell juttatnia a válogatottat az EB-re, ha jó fizetést akar Leekens

Nem hiszek a szerencsében, apró lépésekkel kell előre haladnunk

A teljesítményalapú bérezéssel kapcsolatban Csányi Sándor, a magyar szövetség (MLSZ) elnöke hétfőn, a belga szakember Telkiben tartott bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelte,Georges Leekens székfoglaló beszédében leszögezte, a kemény munkában hisz, mindenkinek - szövetségnek, kluboknak, játékosoknak és a médiának - együtt, "egy nagy családként" kell dolgoznia a sikerért. Megjegyezte, hisz a cél elérésében és az igazi nagy álom a részvétel a 2022-es katari világbajnokságon.Az MLSZ elnöke elmondta: Leekens személye garanciát jelent a profi munkára. A sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban leszögezte, "igenis kapós volt a válogatott kispadja, az MLSZ-nek egy harminc nevet tartalmazó adatbázisa van, közülük mindössze három emberrel tárgyaltak, s Leekens kapott egyedül konkrét ajánlatot is". Hozzátette: Leekensnek egy másik lehetősége is volt, amely talán még jövedelmezőbb is lett volna, mint a magyaroké, ő mégis az MLSZ ajánlatát fogadta el.A kitűzött célokkal kapcsolatban Csányi Sándor kijelentette, "ott kell lenni a 2020-as Európa-bajnokságon, de nem tudunk ígérni semmit".Az MLSZ elnöke egyúttal bejelentette:Így az új kapitány - aki egyben az U21-es csapat szakmai munkájáért is felelős lesz -, az MLSZ elnöksége alá tartozik majd. A közeljövőben nevezik ki azt, aki utánpótlás-igazgatóként felügyelheti a fiatalabb korosztályoknál zajló munkát - mondta Csányi Sándor, megjegyezve, hogy erre a posztra jelenleg két jelöltjük van.Georges Leekens székfoglaló beszédében leszögezte, a kemény munkában hisz, rendkívül büszke és megtisztelőnek tartja, hogy Magyarország labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya lehet. Mint mondta, bízik benne, hogy azt a rengeteg tapasztalatot, amit hét országban gyűjtött, kamatoztatni tudja.- hangsúlyozta a belga szakember, aki szerint a válogatott sikeres szerepléséhez a szövetség, a klubok, a játékosok és a média közös munkájára van szükség. Ahogyan fogalmazott, "egy nagy családként"., azonban megjegyezte, hogy profi szakmai stábra van szüksége, bízik benne, hogy magyar szakemberek is segíthetik majd a munkáját.Hozzátette, mostantól minden meccs ugyanannyira fontos lesz, mindegyiket meg akarja nyerni. Megjegyezte, hisz a cél elérésében és az igazi nagy álom a részvétel a 2022-es katari világbajnokságon.Az MLSZ a Facebook oldalán jelentette be, hogy az új kapitány a belga Georges Leekens.Leekens játékos korában többször nyert belga bajnoki címet, volt belga kupagyőztes, tagja volt hazája válogatottjának, és az FC Brugge játékosaként szerepelt BEK- és UEFA Kupa-döntőben is - írja az mlsz.hu . Több mint háromszáz ligamérkőzésen és 40 nemzetközi összecsapáson vett részt.Edzőként Belgiumban klubcsapataival nyert belga bajnokságot és kupát is, munkáját az év edzője címmel ismerték el. Kétszer volt a belga válogatott szövetségi kapitánya, irányításával jutott ki a nemzeti csapat az 1998-as franciaországi világbajnokságra, 2010-2012 között pedig ő rakta le a mai belga válogatott alapjait, olyan játékosokkal, mint Hazard, De Bruyne vagy Lukaku. Legutóbbi eredményeit a tunéziai, majd az algériai labdarúgó-válogatott élén érte el: Tunéziát a 2015-ös, Algériát a 2017-es kontinenstornán irányította.Georges Leekens a válogatott novemberi két mérkőzése után veszi át a nemzeti csapat irányítását, ezekért a találkozókért – az elnökség korábbi döntése értelmében – Szélesi Zoltán lesz a felelős.A magyar férfi labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya kinevezését követően a Telkibe meghirdetett sajtótájékoztató keretében mutatkozik be a sajtó képviselőinek, 14 órától.A sajtótájékoztatón Csányi Sándor mindenekelőtt megköszönte Bernd Storck munkáját.Az elnök azt mondta, csak néhány jelölttel tárgyaltak, és nem igaz, hogy egy elutasítás után jutottak Leekens kinevezésére. A belga szakember Csányi szerint mindvégig a legesélyesebb jelöltek között volt.Herczeg Andrással valóban tárgyalt az MLSZ, hogy elvállalná-e a kapitányi posztot, a többi, elutasításról szóló sajtóhírt az MLSZ elnöke cáfolta.Leekens a felnőtt válogatott és az U21-es csapat kapitánya lesz, a Storck által korábban betöltött sportigazgatói poszt megszűnik.Az új kapitány magyarul köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit, aztán angolul folytatta. Beszédében kiemelte, hogy szeretne együttműködni a klubokkal is.