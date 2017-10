Kézilabda NB I/B - Élen a Mosonmagyaróvár és az ETO-SZESE

Kovácsovics László (zöldben) mindenképpen érmes helyen szeretne végezni a csapattal. Fotó: etokc.hu

Idegenben nyert rangadót az Agrofeed-ETO-SZESE a hétvégén, Deáki István együttese a forduló előtt még hibátlan, első helyen álló PLER-t verte 22–19-re. Zsinórban ez volt a zöld-fehérek negyedik sikere, ami az élre repítette a társaságot.Bár a hivatalos célkitűzés az első hat hely valamelyikének megszerzése, a mostani szereplés és a tavalyi ezüstérem után Kovácsovics László csapatkapitány minimum egy dobogós helyet remél a szezon végén, de ha az élen maradna a csapat, annak örülne a legjobban.

„Úgy indultunk neki a hétvégi mérkőzésnek, hogy ha ott nyerni tudunk, akkor tényleg bárki ellen lehet esélyünk – kezdte Kovácsovics László. – Tudni kell, hogy mi félprofi csapat vagyunk, gyakorlatilag mindegyikünk dolgozik vagy tanul a kézilabda mellett. Jól kijött azonban a lépés, motiváltan, jó fizikai és mentális állapotban léptünk pályára a PLER otthonában, ahol remek védekezéssel, nagyszerű kapusteljesítménnyel szereztük meg a fontos két pontot. Ki kell emelnem azt is, hogy nyáron több fiatal is csatlakozott a kerethez, akik nagyon jól dolgoznak, s bár Sokoray, valamint Goór már nem újonc, de még ők is rendkívül fiatalok, ennek ellenére a védelem tengelyét adta a két játékos."Arra a felvetésre, hogy mi lesz, ha az NB I-es feljutásra jogosító helyen marad a csapat, Kovácsovics László így felelt: „Egyrészt erről korai beszélni, másrészt viszont azt szeretnénk elérni, hogy rajtunk ne múljon a dolog. Ugyanakkor az is tény, az élvonal már más feltételeket kíván, ahhoz olyan háttér kell, mely hosszabb távon is biztosítja a stabil NB I-es tagságot."A csapat szombaton 18 órakor a Szigetszentmiklós csapatát fogadja, de már nem az egyetemi csarnokban, hanem a Magvassyban. A csapat kapitánya nem tagadja, nagyon örül, hogy visszaköltözhetnek a létesítménybe.„A keret mintegy fele már játszott ott, ők azért örülnek, hogy újra a győri kézilabdázás szentélyének számító Magvassyban léphetünk pályára. Akiknek ez az élmény még nem adatott meg, azok pedig tisztában vannak a csarnok múltjával, így számukra is nagy élmény lesz ott játszani. Bízom benne, győztes meccsel térünk vissza" – mondta végezetül Kovácsovics László.Szintén vendégként, első számú riválisánál győzött az EU-Fire Mosonmagyaróvár női együttese. A veretlenek csatája után így már csak Bognár Róbert „lányai" mondhatják el magukról, hogy hibátlanok. Bízik Réka csapatkapitány szerint nagy lépést tettek előre, de a végső cél még nagyon messze van.„Teljes mértékben egyetértek vezetőedzőnk, Bognár Róbert szavaival, csatát nyertünk, háborút azonban még nem. Márpedig nekünk ez a célunk. Nyilván könnyebb az élről várni a folytatást, viszont hátradőlni nem szabad, nagyon nehéz mérkőzések várnak még ránk, s ezekbe nem csúszhat egyetlen hiba sem, mert azért súlyos árat fizethetünk" – mondta a 26 éves játékos, aki nagyon örült, hogy őt választották meg csapatkapitánynak.„Ez leginkább annak szólt, hogy a tavalyi csapatból kevesen maradtunk, ezek egyike vagyok én. Megtisztelő a bizalom, s ennek igyekszem is megfelelni, de azt gondolom, jó a közösség, együtt sok mindent meg tudunk oldani" – folytatta a szlovákiai játékos, aki honosítás előtt áll. Erről azonban egyelőre még nem szeretne mondani semmit.A hétvégi mérkőzéssel kapcsolatban – pénteken 18 órakor az Audi-ETO U18 lesz a vendég az UFM-arénában – azonban bőbeszédűbb volt Bízik Réka: „Kicsit hasonló lesz az a mérkőzés, mint a szombathelyi. Az ETO-nál nem lehet tudni, kiket játszatnak vissza az első csapat keretéből, így nehéz készülni, ugyanakkor – mint már mondtam – nekünk nem szabad hibázni, főleg nem hazai pályán. Egyértelműen azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy folytatjuk a menetelésünket. A közönség ebben biztosan most is támogat majd bennünket."