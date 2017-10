Kézilabda Magyar Kupa: a kötelező letudva, sima győzelmet aratott az MKC a Haladás ellen

Bognár Róbert csapata nem kezdte jól a mérkőzést – 10 perc után csak 7-6-ra vezetett az MKC –, de aztán elkapta a fonalat és innentől kezdve nem volt megállás. A vendégek nem tudták útját állni a mosonmagyaróvári rohamoknak, így gyorsan nagy különbség alakult ki a csapatok között., de többen is jó teljesítmény nyújtottak: Hajtai Vanessza kilenc góljával az MKC legeredményesebb játékosa volt, és Csala Anita is szépen termelt, ő nyolcig jutott. Dányi a kapuban remekelt, és hasonlóan teljesített a még csak 17 éves Oláh Bella, aki az utolsó negyed órában szállította a bravúrokat. Ki kell emelni még Tóth Melindát, aki egy hosszabb sérülés után tért vissza, és rögtön öt góllal jelezte, érdemes lesz rá figyelni a folytatásban.

„Nekem és a csapatnak is nagyon nagy élmény ilyen szurkolók előtt játszani, köszönjük nekik a biztatást. Nagyon sok szép dolgot csináltunk a mai mérkőzésen, és nagyon sok hibánk is volt. Ennyi technikai hiba, eladott labda, vonalra lépés ma belefért, de egy jobb csapat ellen nem fog. A Haladás ellen többen bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Oláh Bella remekült szállt be a mérkőzésbe. 17 évesen, nem kis drukkal kellett beállnia a kapuba, de ez nem látszott rajta, nagyon ügyes volt. Farkas Veronika is jól játszott irányítóban. Azt mondtam neki, hogy addig fog játszani, amíg erővel bírja. Végig a pályán volt, nem akart lejönni és a rutinja sokat ért. A mérkőzés első negyed órája nem tetszett, akkor nem a tudásunknak megfelelően játszottunk. Ebből tanulnunk kell."