Kézilabda: Brazíliát is legyőzte a magyar férfi kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 30-22-re legyőzte Brazília csapatát a Siófokon rendezett felkészülési torna vasárnapi zárónapján.



A két együttes ötödik alkalommal találkozott egymással, s a magyarok az ötödik sikerüket aratták.



Eredmény:

Magyarország-Brazília 30-22 (17-11)

----------------------------------

a magyar gólszerzők: Lékai 7, Bánhidi 5, Balogh Zs. 4, Sipos, Bóka, Országh 3-3, Hornyák 2, Ligetvári, Ancsin, Bodó 1-1



Ljubomir Vranjes, a magyar csapat szövetségi kapitánya Császár Gáborra, Jamali Imanra, Győri Mátyásra, Faluvégi Rudolfra és Fekete Dávidra sérülés miatt nem számíthatott a tornán.



Támadásban Lékai Máté, védekezésben Ilyés Ferenc vezérletével jól kezdett a hazai együttes (7-3), amely igyekezett lendületes akciókat vezetni, majd gyorsan visszarendeződni. A braziloknak már a 13. percben időt kellett kérniük, ezt követően a MOL-Pick Szeged légiósa, Thiagus Petrus irányításával elkezdtek felzárkózni.



Székely Márton jó kapusteljesítményének is köszönhetően visszaállt a korábbi különbség (11-7), ami a szünetig a hatékony védekezés és a pontos lövések révén tovább nőtt (17-11).



A második felvonás elején némileg visszaesett a támadójáték, a különbség mégsem változott jelentősen, mert Székely továbbra is jól védett. Ebben az időszakban szinte kizárólag az átlövőket és a beállókat játszották meg a magyarok, de a szélsők góljai nélkül is növelték előnyüket (27-17). A hajrában sem változott a játék képe, így a házigazdák Ausztria után magabiztosan győzték le Brazíliát is, ezzel megnyerték a tornát.



A dél-amerikaiak legeredményesebb játékosa a francia Dunkerque-ben szereplő Haniel Langaro volt hét találattal.



korábban:

Magyarország B-Lengyelország B 25-25 (16-14)



szombaton játszották:

Brazília-Ausztria 29-27 (16-13)

Ausztria B-Magyarország B 33-31 (16-16)



pénteken játszották:

Magyarország-Ausztria 33-22 (14-11)

Lengyelország B-Ausztria B 30-26 (12-12)