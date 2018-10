Kézilabda: a Kiel vezetőedzője szerint sokat lassult a játék - A támadóidő bevezetését sürgeti

Alfred Gislason, a német THW Kiel férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője a támadóidő bevezetését sürgeti a sportágban.



"Az volt a legjobb időszak, 2010 körül, amikor 60-65 támadást vezethetett egy csapat meccsenként. Manapság már csak 40-45 fér bele, mert a játék nagyon sokat lassult" - idézi a Kieler Nachrichten című lap keddi száma a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes izlandi trénert.



A Kiel a német bajnokságban vasárnap 27-21-re legyőzte a HC Erlangen csapatát, amely számos alkalommal késleltette a támadásokat.



"Ez antikézilabda volt. Az emberek többé nem fognak bejönni a csarnokba" - dühöngött Gislason. Közölte, a kosárlabda mintájára be kellene vezetni a támadóidőt a kézilabdában is.



A kezdeményezés nem újdonság, sőt a szovjet bajnokságban az ország felbomlása előtt kísérleteztek is vele.



"Az oroszoknál 35 másodperces volt egy támadás. Ha több mint három percig védekezni fogunk, azt antikézilabdának hívják" - mondta az 59 éves edző.



Frank Bohmann, a német liga elnök elmondta, megfontolják az ötletet, amit egyébként 2014-ben már a horvátok legendás edzője, Lino Cervar is felvetett.



A THW Kiel az előző idényben csupán ötödik lett a Bundesligában, így 15 év után nem indulhatott a Bajnokok Ligájában.