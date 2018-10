Kézilabda - Továbbra is hibátlanul az NB II-ben a Mosonmagyaróvár

Ráadásul a lányok 24 órán belül másodszor léptek pályára, hiszen szombaton az ifjúsági bajnokságban az Érd ellen játszottak és nyertek, így két győzelemmel zárták a hétvégét.



Az MKC U22-es csapata ezzel továbbra is hibátlan és a második helyről várja a folytatást.



Mosonmagyaróvári KC U22-Sárvári Kinizsi 33-22 (17-9)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 70 néző

Jv.: Harsányi, Vámosi



MKC: OLÁH – DOMOKOS 10, Nagy K., Lázár 2, Szalai 3, MÁRCZY 8 (2), Fehér Á. Csere: Kovács P. 1, Szabó Cs. 2, Varga V. 2, Varga D. 1, Paróczai 2 (1), Fenesi 2. Edző: Balogh Sándor



Kiállítások: 4 perc, ill., 12 perc

Hétméteresek: 3/3, ill., 2/1



Balogh Sándor: Örülök, hogy sikerült legyőznünk a tavalyi bronzérmest. 24 órán belül két mérkőzést is játszottunk, és mindkettő megnyertük, ez nagy dolog. Tartottam tőle, hogy az érdi túra után fáradtak lesznek a lányok, de szerencsére nem így történt. Jó szellemben kézilabdáztunk, 14 indításgólt lőttünk, és remek volt a kapusteljesítmény is, így ki tudtuk szolgálni a szép számú közönségünket.