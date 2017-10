Kézilabda - Mosonmagyaróvári győzelem az idegek harcán

Az idegenbeli csata több érdekességet is tartogatott a mieink számára, hiszen a találkozó egy részében csak kézi időmérésre volt lehetőség. Ráadásul a szombathelyi játékosok jócskán élvezhették a hazai pálya előnyét, elég csak annyit hozzátenni, hogy 14 percig voltunk emberhátrányban a mérkőzés alatt. A véleményezhető bíráskodás azonban nem zavarta meg a mieink játékát.Az MKC végül 24-25-re nyert és megszerezte a szezon egyik legfontosabb győzelmét.„A találkozó elején még görcsösen játszottak a lányok, nagyon nyomta őket a tét. Aztán tíz perc után már sikerült átvennünk az irányítást, amelyet végéig meg is őriztünk. Nehéz mérkőzés volt, de erre is számítottunk, hiszen a szombathelyiek is fel akarnak jutni az első osztályba. Az első harcban mi győztünk, de a háborút csak sok sikeres csata után nyerhetjük meg."Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 200 néző.Felhő, Öcsi: Dányi – Hajtai 4, Tilinger 4, Bízik B., Horváth B. 6, Kopecz 3, Bízik R. 6 (2).Scholtz (kapus) Csala, Farkas 1, Giricz, Gyimesi 1, Bardi, Töpfner, Hegedüs, Tóth.Bognár Róbert: Schneck, Pálinkás (kapusok) - Schneider 6 (2), Horváth P. 4, Takács 3, Csire 2, Smid 2, Szendrei 2, Virág 2, Csépke 1, Ivánics 1, Takács 1, Cser, Jurik, Pődör, Bozzai.Füzesi Ferenc4, ill. 14 perc2, ill. 2/2

Korábban írtuk:

Rangadó vár az EU-FIRE Mosonmagyaróvárra a bajnokság ötödik fordulójában. Bognár Róberték ezúttal legnagyobb ellenlábasukhoz a Swietelsky-Szombathelyhez látogatnak, amely szintén az NB I/B Nyugati csoportjának megnyerését tűzte ki célul a szezon elején.Mindkét csapat 100%-os mérleggel, négy győzelemmel várja az egymás elleni találkozót, amely az ősz legfontosabb mérkőzése lesz a Mosonmagyaróvár számára. Ezzel a csapat kapitánya Bízik Réka is egyetért.„Tudjuk, hogy mi a tét, és azt is, hogy ez a mérkőzés mennyire fontos. Ellenfelünk erős csapat, jó játékosokkal, de szerintem mi még jobbak vagyunk. Kemény, harcos találkozóra számítok, ahol nüanszok döntenek majd a két csapat között, remélhetőleg a mi javunkra."„Jó hangulatban várjuk a mérkőzést – folytatta Réka. Úgy érzem, az eddigi meccseken kiváló teljesítmény nyújtottunk. Nagyon várjuk már a szombati rangadót, jó lesz egy ilyen nagy téttel bíró összecsapáson pályára lépni. Bízunk magunkban és abban, hogy győzni fogunk!"Az MKC soron következő ellenfele utolsó két mérkőzését egyaránt két góllal nyerte (NEKA, Mohács). Ebből az következik, hogy a Szombathely idegekkel is bírja a kiélezett végjátékokat.„Péntek délelőtt volt az utolsó edzésünk, ahol a lányok nagyszerűen teljesítettek. Nem érzem, hogy izgulnának, inkább várják az összecsapást. Egész héten jól dolgoztak, nagyon koncentráltak voltak. Azt látom, hogy minden rendben van a fejekben, így pedig én is nyugodt lehetek. Bízom a csapatban és úgy érzem mind fizikailag, mind taktikailag felkészültünk a mérkőzésre" – mondta Bognár Róbert, a csapat vezetőedzője.A Szombathelynek egyébként két olyan játékos van, aki korábban Mosonmagyaróváron is megfordult. Horváth Petra és Schnek Réka is nyáron igazolt új állomáshelyére, és mindketten alapembernek számítanak. A csapat motorja pedig az a Schneider Éva, aki Siófokon nevelkedett és négy meccsen már 34 gólnál jár. Rá mindenképpen érdemes lesz figyelni!„Az egész csapatra készültünk, de azért persze a játékosokat egyesével is számba vettük – mondta Bognár Róbert. Schneider Éva nagy erőssége a Szombathelynek, fontos lenne őt kikapcsolni a játékból. Tisztában vagyunk az ellenfél gyenge pontjaival és az erősségeivel is. Minden eshetőséget számba vettünk, van „A", „B" és „C" tervünk is, ha valami nem működne. Ha kihozzuk magunkból azt amit tudunk, akkor nem lehet gond."A Swietelsky-Szombathely – EU-FIRE Mosonmagyaróvár mérkőzést szombaton 18 órakor rendezik a szombathelyi Egyetemi Sportcsarnokban.