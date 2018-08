Kézilabda - Mosonmagyaróvári döntetlen a Budaörs elleni 75 perces mérkőzésen

A két csapat háromszor 25 perces mérkőzést játszott egymással, ahol nem volt hiány a látványos jelenetekben. A két csapat szinte az egész találkozón fej-fej mellett haladt, hol az egyik, hol a másik fél vezetett. A szépszámú közönség előtt lejátszott edzőmérkőzést mindkét csapat megnyerhette volna, de végül igazságos döntetlen született. A mérkőzés hajrájában a horvát átlövő Zana Maric bokája kifordult, így ő nem tudta folytatni a játékot. Az első diagnózisok szerint nem súlyos a sérülése.





EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Budaörs 39-39 (11-13, 26-27)

UFM Aréna, 400 néző

Jv.: Horváth P., Marton B.



MKC: Scholtz – HAJTAI 3, Bízik B., Kopecz 3, Gyimesi, Horváth B. 2, Kovacsicz 2. Csere: Gubiková (kapus), Vukcevic 2, Tilinger 6 (6), Bardi 3, Tóth M. 2, Fanton 1, Márczy 2, MARIC 5, Szalai 1, DOMOKOS 5, Lozsi, Farkas 2. Vezetőedző: Bognár Róbert



Budaörs: Sipeki – Ertl 4, Hornyák 1, Szabadfi 3, Pálos-Bognár 2, Gerháth 4, Mézes 1. Csere: Wéninger (kapus), Szöllősi-Zácsik 4, Dávid-Azari 3, Zsigmond 2, Kiskartali 5, Rácz, Pásztor 2, Hajduch 4, Horváth Laura 4. Vezetőedző: Mihály Attila



Hétméteres: 7/6, ill. 4/3

Kiállítások: 12 perc, ill. 14 perc



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Nagyon hasznos volt ez az edzőmérkőzés és a játék is teljesen rendben volt. Örülök, hogy a fiatalok bátran voltak és jól szálltak be a mérkőzésbe. Szalai Zsuzsanna, Márczy Tekla és Domokos Dalma is dicséretet érdemel. Tetszett Zana Maric teljesítménye, remélem, hogy nem súlyos a sérülése. Annak nem örültem, hogy az első és a második játékrész utolsó pillanataiban is gólt kaptunk, ezért leszidtam a lányokat. Ezen a szinten nem férnek bele ilyen hibák. A szurkolókat is ki kell emelnem, jó volt meccshangulatban pályára lépni."



Mihály Attila, a Budaörs vezetőedzője: „A mai napon a páros kapcsolatokra helyeztem a hangsúlyt, az összhangon igyekeztünk csiszolni. A védekezésünk egy picit gyengébb volt a kelleténél, de van még időnk javulni. Úgy gondolom a felkészülés szempontjából mindkét csapat számára hasznos volt ez mai mérkőzés."