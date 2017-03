Kézilabda - Férficsapat lehet a mérföldkő Konkoly Csabának

Konkoly Csaba rengeteg tapasztalatra tett szert metzingeni edzősködése során, de már új kihívásra vágyik. Fotó: www.hbf-info.de

Talán sokakat meglepett két éve Konkoly Csaba, hogy elvállalta a német élvonalbeli Metzingen irányítását. Az előzőleg még a legelvakultabb szurkolók által sem nagyon ismert csapatot története legjobb eredményeire vezette, hiszen ezüstérmesek lettek a bajnokságban, az EHF-kupában pedig egészen a döntőig meneteltek, ahol aztán a Dunaújváros legyőzte őket. Idén túlélték az újjászervezett EHF-kupában a csoportkört, ott vannak a legjobb nyolcban, a Bundesligában pedig két vereséggel azonos pontszámmal a Thüringer HC-vel, a hibátlan listavezető Bietigheim mögött a harmadik helyet foglalják el tíz körrel a vége előtt.Az eredmények ellenére az már korábban eldőlt, Konkoly nem marad a klubnál, máshol folytatja a pályafutását.„Nagyszerű időszak volt ez számomra, rengeteg tapasztalattal, sok tanulással, hiszen a magyartól teljesen eltérő közegben kellett teljesíteni. Az eltérés részben pozitív, részben negatív a magyarországi viszonyokhoz képest, de összességében nagyon kellemes meglepetés volt itt minden. Örülök annak, hogy már az első évben komoly eredményeket tudtunk elérni, s még most sincs vége a szezonnak. Az idei nemzetközi szereplést azért tartom nagy dolognak, mert az EHF-kupa sokat erősödött azáltal, hogy a KEK-kel összevonták, így még nehezebb volt a feladat, de a második helyen sikerült továbbjutnunk a negyeddöntőbe. A bajnokság sem lefutott még, a dobogó elérése minimális cél. Jelenleg egyébként az első számú üldözőnk, a Leipzig a vesztett pontokat tekintve hat ponttal van lemaradva tőlünk, ezért is kár, hogy a közelmúltban egy góllal kikaptunk tőlük" – kezdte Konkoly Csaba , aki a jövőjéről még nem tudott konkrétumokkal szolgálni.

„Gyakorlatilag minden előfordulhat, így az is, hogy maradok külföldön, illetve az is, hogy hazatérek. Ahogyan az sem dőlt még el, hogy női vagy férficsapat lesz-e a következő állomáshelyem. Egy hónapon belül eldől a sorsom, de én nyitott vagyok mindenre. Nyilván egy férficsapat irányítása újabb mérföldkő lenne a pályafutásomban, s szívesen kipróbálnám magam abban a közegben" – tette hozzá a szakember, aki egyébként a helyi utánpótlásban is dolgozott. Mint mondta, ezen a téren is rendkívül hasznos dolgokat tapasztalt, melyeket a későbbiek során hasznosítani tud.A német csapat legközelebb szombaton lép pályára, ellenfele az EHF-kupában a legjobb nyolc között a francia Nantes lesz. A párharc visszavágóját március 12-én rendezik Franciaországban, majd a bajnokságban is sorsdöntő találkozót játszik a Metzingen, hiszen március 22-én a Thüringer HC vendége lesz a Szekerczés Lucát is soraiban tudó, TusSies, azaz Plázacicák becenévre hallgató együttes.