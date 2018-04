Kettős bordatörést szenvedett a soproni kosaras

A kosarast megvizsgálták a kórházban, s mint kiderült, kettős bordatörést szenvedett, ám a vizsgálat után hazaengedték és a vasárnap éjszakát már otthonában tölthette.



Lapunk érdeklődésére Kántor Olivér elmondta, a kórházban megröntgenezték, ultrahangos vizsgálaton esett át, ezek kimutatták, hogy a nyolcas és a kilences bordája eltört. Infúzión keresztül fájdalomcsillapítót kapott, amelynek köszönhetően csökkent is a fájdalma.



Jelen pillanatban fekve, valamint állva és sétálva nem érez fájdalmat, de amikor felkel az ágyból, az elég „gyötrelmes", és az ülő testhelyzet sem ideális. Úgy tájékoztatták, talán két hét múlva kezdhet intenzívebben mozogni, és reméli, a szezon vége felé még visszatérhet és segítségére lehet akár az NB I-es, akár az NB I/B-s együttesnek.



Kántor Olivér kiemelte: az egriek, csapattársai is aggódva érdeklődtek állapotáról. Kereste az első csapat szakvezetője, Sabáli Balázs, az NB I/B-s gárda edzője, Váradi Kornél is. A fiatal kosaras az érdeklődést, aggódást ezúton is köszöni. Az, hogy ennyi ember számára fontos az állapota, erőt ad neki a gyógyuláshoz.