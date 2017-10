Kettlebell - Három megyei sportoló a világbajnokságon - fotók

A szabályok egyszerűek



- az egy kettlebellel végzett gyakorlatnál a tíz perc alatt egyetlen kézváltás lehetséges.

- amint a golyó földet ért, vége a versenynek.

Persze, ezek mellett még szabályozzák a gyakorlatok technikai kivitelezését is.

A kettlebell, vagy eredeti nevén Girevoy sport Oroszországból származik, az 1960-as években rendezték az első hivatalos versenyt és napjainkban már világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvend.Magyarországon hozzávetőleg 4 éve vetette meg a lábát a sportág. A Kecskeméti Kettlebell Sport Egyesületben, Barcsik László irányítása alatt kezdődött el a komoly szakmai munka. Azóta évről évre nő a sportolók száma, akik az elmúlt években nagy sikerrel, számos érmet gyűjtve, szerepeltek a hazai és környező országok nyílt bajnokságain, a kontinensviadalokon és világbajnokságokon is.Idén megkezdték a Magyar Kettlebell Sportszövetség megalakítását, ami további lendületet adhat a girja sport népszerűsítésének. Megyénkből két egyesület is részt vehet a szakszövetség megalakításában:Fertődön Németh Katalin, Ménfőcsanakon Lakatos Attila edzők irányításával zajlanak a kettlebell sport edzések.Az egész magyar kettlebell társadalmat lázba hozta az IUKL (International Union of Kettlebell Lifting) döntése, miszerint a jövő évi Európa-bajnokságot Magyarország rendezheti! Ez egy óriási fegyvertény, ami még ismertebbé teheti hazánkban is, ezt a nagyszerű sportágat.A „füles súlyt", amit a sportolók a gyakorlatok kivitelezéséhez használnak, girjának, vagy kettlebellnek hívják. A versenyeken használt girja legfőbb ismertetőjegye, hogy mindegy mekkora a súlya a bellnek, a golyó átmérője, illetve a fül mérete hozzávetőleg azonos, mégis könnyen felismerhető egy adott súlyú golyó, a „színkód" alapján. A versenysúlyok nőknél 16 és 24 kg, míg a férfiaknál 24 és 32 kg. Természetesen léteznek kisebb kettlebellek a kezdők számára és nagyobb súlyok a profi sportolók részére.Maga a sportág állóképességi súlyemelésként fogható fel, mivel a versenyző, a gyakorlatát, a súly lerakása nélkül, 10 percig végzi, ami komoly állóképességet igényel.Egy verseny, - mint minden más súlycsoportos sportágban – a mérlegeléssel indul. Ezt követően kezdődnek meg a speciális platformokon a tíz perces „küzdelmek" a súllyal és önmagunkkal.A versenyszámok elnevezése részben megegyezik az olimpiai súlyemelésben használt kifejezésekkel. Létezik szakítás, lökés, hosszú ciklus és biatlon.A szakítás tradicionális női versenyszám, de az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend az egy- és kétkezes hosszú ciklus és a biatlon a nők körében is.A férfiak biatlonban, vagy kétkezes hosszú ciklusban indulhatnak a versenyeken.Mint minden sportágban, a kettlebellben is létezik többféle verseny variáció, így kipróbálhatják magukat a sportolók a 30 perces félmaratonban, az 1 órás maratonban, vagy akár a legújabb „Face-off" küzdelmekben is.Akit nem vonz a versenyzés, annak is rengeteg pozitívumot tud adni ez a sport, mivel az edzéseken természetesen nem csak a versenytechnikákat tökéletesítjük, hanem rengeteg erősítő és állóképességi gyakorlatot is végzünk, ezért remek kiegészítő sportja lehet sok más sportágnak, mint például, a küzdősportoknak. A kettlebell sport fantasztikus hatásfokkal edzi, erősíti egész testünket. Tulajdonképpen ez, a napjainkban egyre divatosabb funkcionális edzések egyik őse, de talán hívhatjuk Cáratyuskájának is.Ha kicsit oda tudunk figyelni a táplálkozásra, a girja sport nem csupán energizál és erősít, de nagyszerű formába is hoz. A tévhitek ellenére, a nők nem változnak át ettől félelmetes izomtömegű gladiátorokká, de még orosz medvékké sem. Gyakorlatilag egy esztétikus, használható testet eredményez, ami segít abban is, hogy a napi bevásárlást ne fújtatva, lihegve, hanem lazán, mosolyogva cipeljük haza.