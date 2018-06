Kettlebell - A fertődi Németh Katalin két ezüstérmet szerzett az Európa bajnokságon - fotók

IKMF Kettlebell Maraton Európa-bajnokság Port Laoise, Írország, május.25-27.

Megyénkből két sportoló, - Németh Katalin és Zentai József (fertődi Főnix Funkcionális Sportegyesület) – próbálhatta ki magát a kettlebell sport maraton szakágában. A kezdésre a Nemzetközi Kettlebell Maraton Szövetség Európa-bajnokságán léphettek platformra.A kettlebell sport maraton szakágában indulhatnak a versenyzők félmaratonban, ami fél óra és maratonban, amely egy óra folyamatos munkát jelent. A versenyzők több számban mérettethetik meg magukat: egykezes lökésben, szakításban, hosszú ciklusban. Az idei évtől pedig már kétkezes számokban is. Valamennyi számra egy közös szabály vonatkozik: ha a megadott idő előtt, - tehát félmaraton esetében 30 perc, maratonnál egy óra – lerakja a sportoló a kettlebellt, akkor kizárják a versenyből.Mindennek tudatában, talán a szokásosnál kicsit jobban izgulva vágtak neki a fertődi versenyzők az útnak. A versenyzéstszombaton, 24 kg egykezes hosszú ciklus félmaratonban. Szépen, erejét beosztva dolgozta végig az előírt 30 percet, így a szett végén 231 ismétlést mutatott a számláló, ami az előkelő negyedik helyet érte, élete első kettlebell félmaraton versenyén.Ami annyit jelentett, hogy 30 percig folyamatosan kellett végeznie a gyakorlatot a 20 kg-os kettlebellel, a súly lerakása nélkül. Ez olyannyira jól sikerült, hogy a 30 perc leteltekor 316-on állt meg a számláló, ami egy szépen csillogó ezüstérmet ért.Vasárnap Németh Katalin lépett platformra, 16 kg egykezes hosszú ciklus maraton versenyszámban. Ezúttal 1 teljes órán át kellett mozgásban tartania a kettlebellt, természetesen lerakás nélkül. Ebben a számban is ez volt az első versenye, ennek ellenére ügyesen, jó tempóban versenyzett és 727 ismétléssel sikerült teljesítenie az egy órát és az éremgyűjteménye is gazdagodott egy újabb Európa-bajnoki ezüstéremmel.Mind két versenyző elmondta, hogy óriási élmény volt kipróbálni a kettlebell sport maraton szakágát is. Hozzátették, hogy nagyszerű érzés először végigdolgozni a fél, illetve az egy órát és a jövőben minden bizonnyal indulnak még kettlebell maraton versenyeken is.