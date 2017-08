Kétgólos előnnyel várja a Real Madrid a spanyol szuperkupa visszavágóját

Gól nélküli első félidőt követően a Bajnokok Ligája-győztes fővárosi együttes - amely kedden a Manchester United legyőzésével az európai Szuperkupát már elhódította - Gerard Piqué öngóljával került előnybe. A katalán alakulat Lionel Messi tizenegyesgóljával egyenlített, ám egy gyors kontra után a csereként beállt Cristiano Ronaldo pazar csavarással újra megszerezte a vezetést a királyi gárdának.



A rendkívül feszült utolsó tíz percet azonban már nem tölthette a pályán a portugál támadó, ugyanis előbb a gólöröm közbeni mezlevételért, majd néhány perccel később műesésért is sárga lapot kapott. A kiállítást dühösen fogadó Ronaldo a játékvezetőt is meglökte.



A Real Madrid emberhátrányban is tudta növelni előnyét, egy újabb ellentámadás végén a szintén csere Marco Asensio bombázott a kapuba, így rendkívül kedvező helyzetből várhatja a visszavágót, amelyet szerdán 23 órától játszanak a Santiago Bernabéu stadionban.



Eredmény, spanyol Szuperkupa, első mérkőzés: FC Barcelona-Real Madrid 1-3 (0-0)