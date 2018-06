Két szövetségi kapitány is távozik

Ausztrália és Egyiptom is csoportja utolsó helyén végzett, és így a csoportkör után kiesett a 2018-as labdarúgó-világbajnokságról: a két válogatottban nem csupán ez a közös, hanem az is, hogy mindkét ország szövetségi kapitánya távozik a válogatott éléről a torna befejeztével.



Bert van Marwijk, az ausztrálok szövetségi kapitánya a Peru elleni elveszített (0-2) mérkőzést követően önmaga jelentette be, hogy lemond a tisztségről, míg az Egyiptom élén dolgozó Héctor Cúpernek a szövetség köszönte meg az eddigi munkáját.