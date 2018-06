Két hétvége, két verseny a győri Olimpiai Sportparkban

A két nemzetközi viadal sajtótájékoztatóján Radnóti Ákos alpolgármester hangsúlyozta, a helyszín tökéletes kulisszákat teremt a versenyekhez, és bár az EYOF-on még nem volt jelen a birkózás, most szeretettel várják a sportágat.



Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke úgy fogalmazott, a sportág vezetése zászlajára tűzte minél több nagy nemzetközi verseny Magyarországra hozatalát, valamint a birkózás népszerűsítését. 2016-ban a nem olimpiai súlycsoportok vb-je, tavaly a Magyar Nagydíj mellett az U23-as EB volt itthon, idén pedig újabb duplázás lesz az októberi felnőtt-világbajnokság előtt.



A szervezők 600 versenyzőt és 300–400 kísérőt várnak az EB-re, a nagydíjra pedig 10–15 országból 200–300 vendéget.



Sike András, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya elmondta, a májusi kaszpijszki EB három bronza után cél a lehető legjobb vb-szereplés, amelynek állomása a hazai viadal.



„Július kilencedikén kezdődik a vb-felkészülés, a nagydíjjal tűzben tartjuk a versenyzőket, előtte Tatán nemzetközi edzőtábort tartunk hondurasi, algériai, kazah, kínai vendégekkel. Jól szoktunk itthon szerepelni, most is ez a cél" – fogalmazott.



Kiss Balázs, 2009 világbajnoka tavaly bronzérmet szerzett a nagydíjon, most ezt fényesítené tovább.

„Az EB után vizsgaidőszakon jutottam túl, az is felért egy hosszú edzőtáborral. A Magyar Nagydíj fontos állomás a vb felé vezető úton, addig még német és fehérorosz verseny is vár ránk" – mondta.

A serdülő-kontinensviadalt jövő héten péntektől vasárnapig, míg a Magyar Nagydíjat a rá következő hétvégén rendezik Győrben.