Kerékpár - Nagy sikerek küszöbén

„A kerékpárosok számára rendkívül fontos, hogy a hosszú téli alapozás után meleg égövön tudjanak készülni a versenyszezonra, és már az első megmérettetések alkalmával bele tudjanak szólni a helyezésekbe" – mondta a tréner.



A csapatépítés szempontjából is fontos volt, hogy a felkészülésen nagy létszámban vettek részt a szakosztály sportolói. Elmondása szerint az egy hét oly kevésnek érződött, hogy a gyerekek alig akartak hazajönni Guardamar del Segurából. A naponta változó terepen tartott edzések mellett természetesen a szálláshoz közeli parkok, sportpályák és a tengerpart adta lehetőségek biztosították a feltöltődést is a sportolóknak a kemény edzések után. A győriek a hihetetlen meredekségű terepen megjárták a 2016-os Vuelta egyik befutóját is az Aitana szerpentinjein.



„Az egyik célom az volt, hogy olyan terepen, valódi hegyeken eddzünk, ahol Magyarországon nincs lehetőségünk. A tervem bevált, és lelkesen gyűjtöttük az emelkedők és lejtők izgalmas kilométereit."



A kerékpárosok emellett jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi klubbal, melyre jó alkalommal szolgált egy kiadós közös tréning is.



Nagy tervekkel és célokkal vágnak neki a további versenyeknek a kerékpárosok, akik egyre sikeresebbek az XCO és a ciklokrossz versenyszámokban is, amellett, hogy természetesen az országúti változat áll a fókuszban.

„Jelentős sikerek küszöbén állunk, immár több nemzetközi szintű versenyzőnk van több korosztályban a fiúknál és a lányoknál is. Ott leszünk néhány nemzetközi viadalon, például a Gymnasiadén Marokkóban, valamint Csehországban és természetesen az Európa-bajnokságon is."



Tavaly a győriek hét országos bajnoki címet szereztek, melyet nem könnyű megismételni, de a szakvezető hisz az elvégzett munkában.



„Bízom benne, hogy sikerülhet. Idén lehetőségünk lesz egyre több európai vagy világversenyen részt venni. Ha egy érmet tudnánk hozni valamelyikről, az örökre felejthetetlen maradna" – említette végül Magyar László.