Kérdéses, hogy a doppingügyek miatt az orosz sportolók ott lehetnek-e a téli olimpián

A szervezet csütörtöki közleménye emlékeztet rá, hogy az Orosz Antidopping Ügynökség (RUSADA) 2015 óta nem végezhet semmilyen tesztet, akkor derült fény arra, hogy az országban államilag támogatott doppingolás zajlik.



A WADA akkor összeállított egy ütemtervet, hogy milyen feltételek teljesülése esetén kaphatja vissza jogköreit az orosz labor, ám a szervezet vezető tanácsának legutóbbi, szöuli találkozóján megállapították, ezek közül többet sem teljesítettek.



A Twitteren nyilvánosságra hozott értékelés alapján a független felülvizsgálati bizottság szerint a RUSADA továbbra is a "nem megfelelő" státuszban marad. Erre a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy reagált csütörtök délután, hogy az "sportszerűtlen", és nem értenek egyet a döntéssel. Hozzátette: változatlanul visszautasítanak minden olyan vádat, miszerint államilag támogatott doppingolás folyik az országban.



Oroszország mellett a WADA - amely azt is bejelentette, hogy a központja legalább 2031-ig Montrealban marad - Kuvaitot, Egyenlítői-Guineát és Mauritiust is ebbe a kategóriába sorolta.



A mostani döntéssel tovább nő a nyomás a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon, amely a december eleji végrehajtó bizottsági ülésén dönt arról, hogy az orosz sportolók részt vehetnek-e a februári phjongcshangi téli olimpián.



A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság az oroszok államilag támogatott, rendszerszintű doppingolását feltáró tavaly decemberi jelentése szerint az orosz doppingellenőrző szervek 2011 és 2015 között harminc sportágban mintegy ezer sportoló vizsgálati mintáját manipulálták, illetve pozitív teszteredményeket titkoltak el.