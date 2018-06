Kényszerű csere a costa ricai keretben

Ronald Matarrita, a New York City FC 23 éves hátvédje edzés közben szenvedett combsérülést - közölte csütörtökön este a közép-amerikai ország szövetsége. A kapitány Kenner Gutiérrezt, a hazai bajnokságban szereplő LD Alajuelense 29 esztendős védőjét hívta be a helyére. A Costa Rica-i együttes Szerbia ellen mutatkozik be az E csoportban, a további riválisa Brazília és Svájc lesz.