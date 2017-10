Kendó - Öt érem a fővárosból Győrzámolyra

Ősz a munkahelyen

Itt az ősz: egyre rövidülnek a nappalok, és az éjszakák is mindig csak hosszabbak lesznek. Amint elmúlik a nyár, természetes, hogy nosztalgiával tekintünk vissza az utazásokkal és élményekkel teli, derűs hónapokra, és emiatt időnként hangulatunk is kissé borús lesz - főleg, ha sötétben kell elindulnunk és hazamennünk a munkahelyünkről. De nem érdemes búslakodni, hiszen az ősz rengeteg szépséget tartogat az irodai dolgozóknak is: hagyják ott az íróasztalt, tartsanak egy kis szünetet, és irány a természet! Meglátják, hogy egy kis séta a friss levegőn, a meseszép, őszi tájon csodákra képes!