Kendo - Győrzámolyi arany újoncokkal

Újra bajnokok lettek a győrzámolyi kendósok.

A négy éve megkezdett tudatos utánpótlás-nevelői munka az elmúlt évek során megmutatta, jó irányba tart a klub Dubi Attila, Dubi Sándor és Babos Gábor edzők vezetése alatt.A fiatalok idén két nemzetközi versenyen is indultak, és mindenütt megállták a helyüket. A Sakura Kendo-kupán 14 versenyzőből 11, míg a Bécsben rendezett Duna-kupán öt versenyző ért el helyezést, illetve érdemelt ki Küzdőszellem (Fighting spirit) díjat.Az igazi megmérettetés azonban a felnőtt országos csapatbajnokság volt. A győrzámolyi szakmai vezetés úgy döntött, bedobja a mély vízbe a fiatalokat. A csapatban az „öregek", Babos Gábor, Dubi Attila és Dubi Sándor mellett helyet és lehetőséget kapott Élő Zsombor, Fekete Barnabás, Koós Armand és Oláh Benedek. Ez a verseny nemcsak a fiataloknak, hanem a klubnak is kihívást jelentett, ugyanis a felnőttek között kellett a három rutinos versenyzővel megmutatni az országnak, milyen is a klub új nemzedéke.A küzdelem végén a szigetközi kendósok nyakába került az aranyérem és Koós Armand a Küzdőszellem díjat is kiérdemelte.„Nagy öröm volt a fiatal tanítványokkal együtt vívni és a bajnokság végén diadalmaskodni – mondta el lapunknak Dubi Attila. – Azzal, hogy újra bajnokok lettünk, megmutattuk az országnak klubunk erejét, és azt, hogy van jövője a magyar kendónak."