Kell egy csapat! - a magyar válogatottat és Leekens kapitány értékelték olvasóink

Nem sok reakciót váltott ki Leekens kapitányból a győri száramazású Németh Krisztián erőfeszítése, közvetlenül az orra előtt. Az eredmény ismert, Skócia nyert 1 - 0-ra.

Georges Leekens a Himnusz alatt a Magyarország - Skócia mérkőzésen.

81% – ennyien voksoltak a kisalfold.hu-n arra, hogy Goerges Leekens szövetségi kapitányból ennyi elég is volt nekik. A 850 szavazónak csak 29%-as mondta azt, hogy adjunk neki időt. A kérdést, hogy Ön mit gondola szövetségi kapitányról az első két mérkőzése után, a Skócia elleni egy gólos vereséget követően tettük fel.A szurkolók nem lehettek elégedettek a keddi mérkőzés láttán sem, nem beszélve Kazahsztán elleni találkozótól. Maga Leekens kapitány úgy nyilatkozott, voltak kétségei, mivel úgy érezte, nem volt sok idejük begyakorolni a három középső védős rendszert. „Ehhez képest szerintem, ki mondottan jól működött. " – fogalmazott a belga edző a skót meccs után, aki azt is elmondta, talán kicsit visszaszerzett a csapat a drukkerek megcsappant bizalmából.Olvasóink pedig kommentben mondták el véleményüket Leekensről és a magyar válogatottról. A beérkezett 50 véleményből szemezgetünk.Zsuzsanna szerint nem az edző a gond: „A válogatottnak kellene útilaput kötni a talpára. És reméljük, a mostani tizenévesek majd egyszer újra büszkévé teszik a szurkoló népet. Ami rossza, az válogatott mezbe csomagolva is rossz."Feri Hofi Géza híres poénját idézi, miszerint ha valaki nem tud úszni, akkor sem tanul meg, ha megfizetik. Szerinte klub szinten kezdődnek a problémák, amik a válogatott teljesítményén látszanak. Gergő úgy látja, nagyanyja is lefutná a játékosokat.„A magyar fociban a labda elég zavaró tényező, a jólét már kevésbé... Új csapatot kellene már végre építeni energikus fiatalokból. Szerződtessék Minarik Edét, mert kell egy csapat!" – utal a Régi idők focija című 1973-as magyar filmre László.Szintén vicces, de elgondolkodtató Tamás hozzászólása, aki szerint „ha a kupleráj rosszul megy, nem biztos, hogy a madamot kell lecserélni".De a hölgyeket sem kell félteni: Katalin posztjában az áll, a belga szakember egy nagy nulla. Márti viszont úgy véli, itt nem az edzővel, hanem a focistákkal van a baj. Őket mikor cserélik le egytől-egyig? – kérdezi. Erzsébet azt kommentelte, "szégyen-gyalázat, amit mutatnak az úgynevezett játékosok! A túlfizetést meg kell szüntetni és csak munka után szabad fizetni." István felesége hozzátette, a focistáknak ki kellene próbálniuk egy három műszakos gyári munkát...Valaki Dárdait szeretné újra a padon látni, más Storckot sem küldte volna el. Végignézve az 50 hozzászólást, sajnos egy pozitívat sem találtunk. Olvasóink is letörtek a mutatott játék miatt. De játékosokat is megfogta a két vereség a Groupama Arénában. Nikolics Nemanja például azt mondta, nem tudja, jön-e még a válogatotthoz.A nemzeti tizenegy legközelebb június kilencedikén lép pályára, szintén itthon, Ausztráliát fogadja barátságos találkozón. Szeptember nyolcadikán pedig megkezdi szereplését az új sorozatban, a Nemzetek Ligájában, Finnország ellen. A tornán megmérkőzünk még Észtországgal és Görögországgal is. Itt lenne az ideje, hogy az egy éven belüli hét vereség, és legutóbb Feröer-szigetek legyőzése után (2017. 10. 10. Magyarország – Feröer 1 – 0) újra magyar sikernek örülhessünk.