Kékesi: tízes skálán nyolcas nehézségű a lesikló pálya

"Persze Kitzbühel húszas nehézségű. Mindenesetre mentem már nehezebb pályán is" - mondta a második hivatalos edzést követően nevetve a 22 éves sportoló, aki a klasszikusnak számító műfaj mellett minden más számban is elindul.



Kékesi elárulta, a csütörtöki tréningen még csak ismerkedett a pályával, ezúttal már jobban "engedte" a léceit, így öt másodperccel kisebb különbséggel maradt el a legjobbtól, de maximális sebességgel majd csak a versenyen fog csúszni. "Spórolni kell a léccel, mert a nagy hideg miatt nemcsak rendkívül kemény a hó, hanem kristályos is, ezért hatalmas a súrlódás és szinte elégeti a léceket. A versenyre szánt léceket ki sem próbálom, azokat majd csak élesben csatolom fel" - mondta az MTI érdeklődésére Kékesi, aki azt is elárulta, a két norvég klasszis, Aksel Lund Svindal és Kjetil Jansrud a kedvence a favoritok közül. Előbbi Vancouverben, utóbbi Szocsiban győzött szuperóriás-műlesiklásban.



Az olimpia légkörét illetően úgy fogalmazott, kicsit visszafogott egyelőre a hangulat, amit azzal magyarázott, hogy a nagy hideg miatt jószerivel csak edzeni és enni mozdulnak ki a sportolók a szobájukból. Megjegyezte még, hogy a gyorsasági számoknak otthont adó Dzsongszon kissé messze, mintegy negyvenperces utazásra van a phjongcshangi központtól.



A másik magyar férfi alpesi síző, a szlalomspecialista Samsal Dalibor az MTI-nek elárulta, lesiklásban nem áll majd rajthoz, a hivatalos edzéseken azért vesz részt, mert kombinációban viszont elindul.

A horvát születésű sportoló negyedik olimpiáján szerepel, eddig a szocsi játékok volt a kedvence, azt tartja a legszervezettebbnek. Hozzátette, talán nem véletlenül akkor érte el legjobb eredményét, ugyanis 18. lett műlesiklásban négy éve - még horvát színekben.



"Megismételhetőnek tartom. Legalábbis ezzel a céllal jöttem" - mondta a 32 éves Samsal Dalibor.

Csütörtökön Kékesi 80. lett több mint 13 másodperccel elmaradva a leggyorsabb, a kanadai Manuel Osborne-Paradistól, akkor Samsal Dalibor nem indult. Pénteken Kékesi 81., Samsal 82. volt, hátrányuk tíz másodperc alatt maradt az első olasz Christof Innerhoferhez képest. Szombaton még egy hivatalos tréning lesz, vasárnap pedig - magyar idő szerint - hajnali 3 órától következik a lesiklóverseny.