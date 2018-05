Keglovich László Megyei Kupa döntő - Jánossomorja-Nyúl vasárnap 14 óra

Ez lesz a sorozat eddigi történetének tizedik fináléja. A döntőben két elszánt megyei I. osztályú együttes, a Jánossomorja és a Nyúl csap össze egymással.



Az olimpiai bajnok Keglovich Lászlóról elnevezett sorozat a régió amatőrcsapatainak ünnepe – állapították meg a megyei igazgatóság sajtótájékoztatóján, amit a vasárnapi finálé alkalmából rendeztek csütörtökön Győrben.



„Büszke voltam és örömmel töltött el, hogy a pár héttel ezelőtt Szegeden tartott MLSZ-konferencián kiemelték a megyénket, ami nem véletlen, hiszen a lélekszámokat tekintve még mindig Győr-Moson-Sopronban van a legtöbb amatőrcsapat, s nálunk futballoznak a legtöbben, s működik, dolgozik legjobban az igazgatóság. Úgy gondolom, ennyire szervezett, ilyen támogatott még talán sosem volt a magyar labdarúgás. Régebben Ausztriába kellett menni, hogy egy szép pályát lásson az ember, ma már sok minden adott itthon is a jó focihoz. Sajnos az állandó kimagasló eredményekre, néhol a nézőkre még várni kell, s szerintem szakmai vonalon is fejlődni kell, mert nem igazán jönnek a tehetségek. Az idén bevezetett pontrendszer segítségével azok is kapnak majd támogatást, akik elindították egy-egy labdarúgó pályafutását, így még több pénz kerülhet vissza az amatőr klubokhoz. Épülhetnek, szépülhetnek a sportegyesületek és olyan ünnepé válhatnak a vasárnapi bajnokik, amilyen a most hétvégi megyei kupa döntő lesz" – fogalmazott bevezetőjében Bolla Péter az igazgatóság társadalmi elnöke.



A sorozat névadója, Keglovich László azt emelte ki: „megfordult a piramis", míg régebben az alacsonyabb osztályokból igazoltak játékosok a nevesebb csapatokhoz, manapság az élvonalbeli, másodosztályú klubok korábbi futballistái mennek az alacsonyabb osztályú együttesekbe. Ezzel együtt megyénkben nem panaszkodhatunk a színvonalra, igazán izgalmas csatákat lehet látni a megyei bajnokságokban" – tette hozzá az olimpia bajnok labdarúgó, aki ahogy az elmúlt kilenc alkalommal, ezúttal is ott lesz a finálén, s majd az azt követő eredményhirdetésen, amit a 17 órakor kezdődő Gyirmót-Szolnok NB II-es találkozó szünetében rendeznek. Az Alcufer Stadionba egyébként 15 óráig ingyenes lesz a belépés, s természetesen a megyei kupa döntőjére érkezők a másodosztályú mérkőzést is megnézhetik.



„A bajnokság más, mint egy kupa-mérkőzés. Különös hangulata van, főleg ha a hagyományoknak és rangjának megfelelően egy NB-s klub stadionjában rendezhetjük meg – szögezte le Horváth László az MLSZ megyei igazgatója. – A két döntőbe jutott csapatot természetesen jól ismerjük, a Nyúl élcsapatnak számít a bajnokságban, a Jánossomorja pedig egy tipikus kupacsapat, amely egy-egy találkozón bárki ellen esélyes, az elődöntőben például az aranyéremre pályázó Ménfőcsanakot győzte le."



„A Szabadföld-kupát húsz éve nyertük meg, s azóta megnyertük az úgynevezett Amatőr-kupát is, a megye legfiatalabb csapataként – négy játékosunk a napokban érettségizik – szeretnénk ezt a kupát is elhódítani" – mondta bizakodva Kiss Sándor a jánossomorjaiak elnöke.



Varga Róbert edző úgy fogalmazott: „Örülünk, hogy eddig eljutottunk, a nyúliakat nagyon tiszteljük, az osztály egyik legjobb csapata, az egyik legjobb edzővel. Fel van adva a lecke."



„Lehet, hogy a bajnokságban kétszer is kikaptunk a Nyúltól, de most úgy készülünk, hogy mi kerüljünk ki győztesen a párharcból" - tette hozzá Fettik Filip, a csapat egyik játékosa.



„A kupában szerzett rutin nyilván mellettünk szól, így bizakodva várjuk a találkozót, szeretnénk újra megnyerni a kupát" - fogalmazott határozottan Stecina Krisztián, a nyúliak elnöke.



„Nekem ez lesz a negyedik megyei kupa-döntőm, kétszer a Csornával, egyszer a Nyúllal már sikerült győzni. Esélyes szerintem nincs, de két győztes csapata a sorozatnak már most van" – jelentette ki Varga Péter edző.

„Mindegyikünknek ad egyfajta pluszt, hogy egy ilyen döntőben szerepelhetünk. Semmi más nem számít, mint a győzelem" – tette hozzá befejezésül Varga Zsolt a nyúliak futballistája.



A megyei kupa egyébként ezúttal is pénzdíjas, az első négy helyezett egymillió forintot osztozhat. A győztes 500, a második helyezett 300, az elődöntős csapatok 100-100 ezer forinttal lesznek gazdagabbak.