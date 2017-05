Kedden eldől, hogy marad-e MOB elnök Borkai Zsolt - szavazás

Ön szerint MOB elnök marad Borkai Zsolt? Igen Nem Szavazok!



A keddi közgyűlésen a 10. napirendi pont keretében kerül sor a tisztújításra. Az elnöki mellett a MOB alelnöki és választott elnökségi tisztségeire, továbbá a felügyelő bizottság elnöki és választott tagsági tisztségeire lehetett pályázatot benyújtani. Az elnökön kívül két - a nyári, illetve a téli olimpiai sportágakért felelős - alelnököt, nyolc elnökségi tagot, valamint a felügyelő bizottság elnökét és két tagját választják meg "a nyári Olimpiászhoz igazodó ciklust követő tisztújító közgyűlés időpontjáig - legkésőbb a Nyári Olimpiai Játékok befejezését követő év június 30. napjáig" - olvasható a MOB honlapjának előzetesében.A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása öt évre szól. Egyidejűleg több tisztségre is lehet pályázni. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a MOB elnökéről, majd alelnökeiről, elnökségi tagjairól, ezt követően pedig a felügyelő bizottság elnökéről és tagjairól szavaznak. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik. Egyetlen jelölt esetén a választás a jelenlévő szavazásra jogosult MOB rendes-tagok több mint felének igen voksa alapján nyílt szavazással is történhet. Alelnöknek Deutsch Tamás, Gémesi György, Magyar Zoltán és Orendi Mihály, elnökségi tagságra Bátorfi Béla, Berkes István, Bienerth Gusztáv, Csisztu Zsuzsanna, Gyulai Miklós, Imre Géza, Jaksa János, Kiss Norbert, Kovács Antal, Kovács István, Komáromi Tibor, Markovits László, Mészáros János, Nátrán Roland, Novotny Zoltán, Pálinger Katalin, Regőczy Krisztina, Riskó Géza, Schmidt Gábor, Sinka László és Vári Attila jelentkezett.Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a közgyűlésen jelenlévők több mint felének igenjét megszerezte. Ha ez elsőre nincs meg, újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a legkevesebb voksot kapó jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A procedúrát újabb fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a kellő szavazattöbbség megszületik. A MOB múlt hétfői rendkívüli közgyűlésén elfogadták az ötkarikás szervezet új alapszabályát, amelynek értelmében nem csökken a közgyűlés tagjainak létszáma, az továbbra is 200 tagú. A hétfői összejövetelt a sportági szakszövetségek kezdeményezésére a MOB felügyelő bizottsága hívta össze. A módosított alapszabály összhangban van a hatályos sporttörvénnyel, valamint a Polgári Törvénykönyvvel, s immár nemcsak az ötkarikás sportági szövetségek küldöttei választhatók a MOB vezető tisztségviselőjének.Az új alapszabály tartalmazza a többi között azt is, hogy a MOB-elnöki funkciót a jövőben is csak társadalmi munkában lehet ellátni, fizetést nem lehet érte felvenni. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a jövőben a megismételt közgyűlést nem lehet fél óra múlva összehívni, hanem csak minimum három, s legfeljebb tizenöt napon belül. Arról is döntöttek, hogy a MOB-elnökség létszáma 13-ról 15 főre bővül. Borkai Zsolt már tavaly év végén elmondta az MTI-nek, hogy ismét megmérkőzik az elnöki tisztért, míg kandidálási szándékát a közelmúltban jelezte Szabó Bence korábbi főtitkár - akit tavaly november 22-én mentett fel az elnökség - és Kulcsár Krisztián, a Nemzetközi Vívószövetség Svájcban élő sportigazgatója is. A három elnökjelölt múlt csütörtöki televíziós vitájában Borkai és Szabó alapvetően pozitívan értékelte a MOB elmúlt négy évét, Kulcsár szerint azonban a szervezet "általános deficitekkel küzd". Utóbbi úgy látja: javítani kell a MOB társadalmi megbecsültségén és nemzetközi megítélésén.