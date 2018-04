Kardos Botond győri tornász a Világkupákra készül

A győri tornász szinte minden szeren változtatott valamit a gyakorlatán.

A Győri AC tornásza három hét győri edzőtábor után jelenleg a többi válogatott versenyzővel együtt a budapesti Tornacsarnokban készül további három hétig, majd két hét tatai edzőtábor következik.Az év első viadala a május 24. és 27. között esedékes eszéki Világkupa lesz számára, amelyen korláton, nyújtón, talajon és ugráson mutatkozik be. Kardos a szokásokhoz híven alapozással és elemtanulásokkal kezdte a tavaszi szezont.„Elég jól indult az évem, bár a márciusi válogatóverseny elég korán jött, így hamar el kellett kezdeni gyakorlatozni, de sikerrel vettem az akadályt. Bevallom, kicsit féltem, hogy nem lesz elég időm felkészülni, de én tornáztam a legjobban, tehát elégedett lehetek" – kezdte a győri tornász.Apróbb változtatások minden szeren történtek, amelyeket már a május végén kezdődő viadalokon is bemutat.„Talajon most nem lesz nagy újítás, lovon viszont egy ellenolló kézállást is bele fogok tenni, így egy elemmel több lesz a gyakorlatomban, ez egy teljesen új dolog, mert sokkal több kondi kell hozzá, és kíváncsiak vagyunk, hogyan fogom bírni ezt a gyakorlatot. Gyűrűn egyelőre nem változtatunk semmit, marad a régi gyakorlat, majd a későbbiekben a vb-re szeretnénk beletenni egy keresztet. Ugráson és korláton is lesz újítás, nyújtón pedig a leugrásom változik. Legjobban a talajgyakorlatom áll, de igazából mindegyik készen van, csak a kondíciómat kell visszaszerezni" – folytatta a válogatott tornász, aki jó úton halad, hiszen egyre jobb erőnléti állapotban várja a versenyek kezdetét.„Fizikálisan sokkal jobban állok, mint márciusban, amikor elkezdtünk készülni a válogatóversenyre, amely után picit leálltunk, és ismét az új elemek tanulására helyeztük a hangsúlyt, azonban lassan újra el kell kezdenünk gyakorlatozni, és úgy érzem, hogy kezdem a kondimat egyre gyorsabban visszanyerni" – mondta végezetül a győri sportoló.