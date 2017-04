Karddal az emberi élet értékeiért: a japán kardművészet, a kendo mestere Győrzámolyon

Nagyon fontos kérdés, hogy a digitális technológiával és információkkal telített világunkban milyen irányú lesz az értékek változása, milyen jövőképe lehet az egyéneknek és a közösségeknek. Japán a legmodernebb trendeket és a legősibb hagyományt ötvözte sikeresen. Ennek esszenciáját mutatja be Győrzámolyon előadásában Eiga Naoki, a kendo, a japán kardművészet mestere.Ha meg szeretnénk érteni, hogy Japán miért sikeres mind gazdaságát tekintve, mind az értékközvetítésben, akkor érdemes a legősibb, ma is élő hagyományt megismerni, a kendot, a japán kardművészet kultúráját, szemléletét, szellemiségét. A kendo egyszerre mutatja és tanítja meg, hogyan legyünk nagyszerű sportolók, a hétköznapok értékrendjében eligazodni képes, törekvő, a munkát és elszántságot egész életünk során értéknek tekintő emberek.Eiga Naoki kendo mester tart előadást, filmvetítést arról, mi az, amit a kendo megtanít, és ez hogyan alkalmazható a mindennapi életben. Eiga Naoki érdemeit és Japán kultúrában betöltött helyét pontosan jelzi, hogy magyarországi látogatása során a japán nagykövet, Kosuge Junichi Úr személyesen kíséri.Eiga Naoki mester kendo világbajnok és hazájában, illetve Ázsiában, USA-ban olyan elismerésnek és népszerűségnek örvend, mint Christiano Ronaldo a futballt szerető nemzetek körében. 1990-ben csatlakozott a Hokkaidói rendőrséghez, jelenleg a Hokkaidói Rendőrakadémia igazgatójaként szolgál.Hogy miért éppen a győrzámolyi Szigetközi Junior Kendo Klubhoz (SZJKK) látogat a kendo egyik élő legendája? Mert az SZJKK többek között Babos Gábor, Dubi Attila és Dubi Sándor versenyzői teljesítményével, majd vezetésével a magyar kendo egyik legsikeresebb klubjává vált. A magyar kendo válogatott – európai országok közül - egyedüliként volt képes egymás után kétszer világbajnoki bronzérmet elérni. Mindegyik válogatott gerincét a szigetközi kendosok alkották. A parádés, másodszor kiérdemelt világbajnoki bronzérmet Japánban gyűjtötték be a magyar kendosok. Teljesítményüket több, mint 15.000 ember tapsolta állva Tokióban. Többek között ennek a teljesítménynek is köszönhetjük, hogy a Nagykövet Úr társaságában Eiga Naoki mester ellátogat hozzánk.Az esemény a Japán Nagykövetség és a Magyar Kendo Szövetség és a Szigetközi Junior Kendo Klub közös szervezésében valósul meg.