Karate: Lili ezüstérmes lett a szolnoki Európa kupán - fotók

Bán Lili edzőjével, Pantelics Péterrel.

Lili akció közben.

A szolnoki Európa kupáról köztudott, hogy Shihan Furkó Kálmán a magyar Kyokushin karate megalapítója (az egykori szolnoki zászlóalj kemény és szigorú kiképző tisztje), által rendezett nemzetközi verseny, melyre minden évben sok rangos vendég érkezik, hogy megtiszteljék a magyar 8. danos mestert. Ezúttal is nyolc ország képviselte magát.A Castrum SC Kapuvár fiatal versenyzője, Bán Lili ebben a mezőnyben, a -60 kg felnőtt női kategóriában ezüstérmet harcolt ki a 36. Kyokushin Karate Szolnok Európa Kupán, melynek a Tiszaligeti Sportcsarnok adott otthont szeptember elsején.Versenyre orosz, litván, ukrán, román, lengyel, spanyol, horvát harcosok mellett természetesen a magyar versenyzők is szép számmal képviseltették klubjaikat. A fiatal 18 éves Castrumos Bán Lili, élete első felnőtt nemzetközi versenyén a dobogó második fokára léphetett a spanyol Eider Cardenosa ellen vívott szoros döntőt követően."Nagyon büszke vagyok Lili eredményére, hogy a junior mezőnyből kinőve a felnőttek közt is képes bizonyítani egy ilyen rangos versenyen. Elégedettek természetesen nem lehetünk, a munkát tovább folytatjuk, hogy a következő versenyeken is büszkén kiérdemelhessük a dobogón eltöltött rövid pillanatokat" - kommentálta Sensei Pantelics Péter edző az eredményt.