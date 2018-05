Karate - Sporttörténelmi sikerek a karate Eb-n

A 2020-as tokiói olimpiai bemutatkozásra készülő sportág kontinensviadalán a 75 kg-ban Hárspataki Gábor ezüstérmet nyert, a 67 kilósok küzdelmében Tadissi Martial harmadik lett. Az első ízben megrendezett para-karate Eb-n Csatári János a második helyet szerezte meg.



Sporttörténelmi sikereket hozott a 2018-as kontinensbajnokság a mieink számára. Korábban ugyanis még soha nem fordult elő, hogy magyar karatés Európa-bajnoki döntőt vívhasson, bronznál fényesebb érmet egyetlen versenyzőnk sem nyert. Hárspataki Gábor azonban a 75 kg-osok között négy győzelemmel bekerült a döntőbe, ráadásul úgy, hogy ellenfelei pontot sem tudtak csinálni rajta. Az MTK klasszisa a fináléban is jól küzdött, de ez nem volt elég az elmúlt másfél évtized kimagaslóan legjobb karate versenyzője, az azeri Agajev ellen. A korábbi tízszeres Európa-bajnok 2-1-re győzött, Hárspataki azonban – a múlt évi bronzérem után – Szerbiában is bizonyította, hogy súlycsoportjában a legjobbak közé tartozik.



"Szomorú vagyok és örülök is egyszerre. Szomorú azért, mert nem sikerült nyernem. Annak viszont örülök, hogy sporttörténelmet írtam a döntőbe jutásommal. És úgy érzem, hogy lesz majd ez még jobb is. Márcsak azért is, mert korábban voltam kilencedik, majd hetedik, ötödik, tavaly pedig harmadik az Eb-n, és most második. Remélem, ez a tendencia folytatódni fog. Ezúton is köszönöm mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ez a csodálatos eredmény összejött" – nyilatkozta a döntőt követően Hárspataki Gábor.



A 2013-as, öt bronzérmet hozott budapesti Eb-t leszámítva arra sem volt példa korábban, hogy sportolóink egynél több érmet szerezzenek karate Európa-bajnokságon. Novi Sadban viszont Hárspatakin kívül Tadissi Martial is dobogóra állhatott. Az UTE versenyzője a 67-kg-ban szintén úgy jutott el a bronzmérkőzés lehetőségéig, hogy ellenfelei egyetlen pontot sem értek el vele szemben, az elődöntőben is csak 0-0-ás eredményt követően, bírói döntéssel kapott ki a későbbi győztes török Uygurtól. A harmadik helyért aztán korábbi vb-ezüstérmes karatésunk meggyőző teljesítménnyel 4-2-re verte az olasz Marescát, ezzel immár harmadszor állhatott kontinensviadalon a dobogó harmadik fokára.



A válogatott eredménye biztató a rövidesen kezdődő olimpiai kvalifikációs sorozat előtt.



Az 53. Karate Európa-bajnokság keretein belül első ízben rendeztek Eb-t a para-karatésok számára. A 2024-es paralimpiára pályázó sportág rangos megmérettetésén a tanulásban akadályozott férfiak mezőnyében Csatári János a selejtezőkből bejutott a döntőbe, és végeredményben - akárcsak a 2016-os linzi világbajnokságon - a második helyet szerezte meg: így ő lett hazánk első para-karate Eb-érmese.