Karate - Samoborból aranyat hozott a Castrum

Németh Veronika

A Szerb-Horvát háborúban elhunyt karatés háborús hős tiszteletére rendezett nemzetközi Kyokushin Karate bajnokságra ezúttal 14 országból érkeztek a felnőtt versenyzők. Németh Veronika a Castrum -55 kg –os bajnoka aranyérmet szerzett.A neves versenyre még Kuvaitból, és Afganisztánból is érkeztek versenyzők, a már megszokott európai országok harcosain kívül. A vitnyédi Németh Veronika így egy remek nemzetközi versenyen mérhette fel képességét, ahol az aranyérem megszerzéséhez 3 győztes küzdelemre volt szükség. Legnehezebb csatának a döntő küzdelem bizonyult, ahol a Testnevelési Egyetem másodéves hallgatója 7 perces kemény küzdelmet követően, végül a közel 5 kg-os súlykülönbség eredményezte a győzelmet a lengyel Anna Bielskával szemben.

Veronika samobori versenye remek állapotfelmérő állomásként került be a Castrum versenynaptárába, mivel a fiatal karatéka 2017. decemberében 9-10-n Jekatyerinburgba (Oroszország) utazhat, ahol részt vesz a KWU (Kyokushin World Union) Világbajnokságon, és a női -55 kg-os kategóriában képviseli Magyarországot és a Rábaközt. A Világbajnokságon 4 Kyokushin Világszervezet (KWF, IFK, Kyokushin-kan, WKO) legjobb versenyzői mérhetik össze erejüket.A korábbi kvalifikációs versenyen megszerzett indulási kvótát igyekszik a Castrum most repülőjegyre váltani, és keresi a támogatókat az utazáshoz. A hátralevő időben pedig még rengeteg munka vár Veronikára, Végerbauer Robertára, Pantelics Bencére és edzőjükre Sensei Pantelics Péterre, mivel a VB előtt még a lengyelországi U22-es Európa bajnokság is szerepel programjukban.