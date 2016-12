Karate - Ötéves a győrladaméri klub

Novemberben ünnepelte 5. születésnapját a győrladaméri Nagy Sándor Dojo Karate Klub – tájékoztatta lapunkat Böcskey Zsolt elnök.



Öt éve november 21-én mintegy két tucat alsó tagozatos győrladaméri iskolás kezdett el a kyokushin karatéval ismerkedni heti két órában az iskola tornatermében. Egyéves kemény munka után a folyamatosan bővülő csoportból létrejött a Győrladaméri SE karateszakosztálya, amely a 2011-ben elhunyt legnagyobb magyar karatemester, shihan Nagy Sándor (7. dan) nevét vette fel.



Ezt követően legalább heti háromszor két órában folytatódott az edzésmunka sportegyesületi szinten, majd a helyi sportcsarnok elkészülte után a szakosztály számára is lehetőség nyílt magasabb szinten, ideális körülmények között edzeni. A szakosztályban jelenleg több mint harmincan edzenek heti három alkalommal.

Az egyesület rendszeresen edzőtáborokat tart a Balatonon, a Bakonyban és a Dunakanyarban, emellett övvizsgák, szemináriumok, bemutatók, sportnapok, utazások, kirándulások jelentik a közösségi programokat.

Országos hírnevét a klub versenyzőinek köszönheti, akik az öt év alatt számos országos és nemzetközi versenyen, diákolimpiákon, öt Világkupán és egy világbajnokságon vettek részt. Ezeken a mérleg 103 arany-, 83 ezüst- és 108 bronzérem.



Az idén Magyarországon rendezett HIKO kyokushin karate vb-n Bazsó Titanilla küzdelemben, Böcskei Mátyás formagyakorlatban első, míg Nagy Benedek küzdelemben harmadik lett. A legeredményesebb verseny-

zők, akik alapító tagok is egyben: Bugár Ivett, Nemes Hanna, Bazsó Titanilla és Schulcz Vivien, valamint az utánpótlásban Gombos Luca és Nagy Benedek.



A klubot a felnőtt és junior országos élmezőnyben Szabó Gyula Gergő és Böcskei Mátyás képviseli. A versenyzők mellett a tagok nagyobb része szabadidő-sportolóként foglalkozik a karatéval. Az edzéseken kortól függetlenül elsajátíthatóak az önvédelmi alapismeretek és az élet egyéb területein is használható olyan fontos tulajdonságok fejleszthetőek, mint többek között az önfegyelem, a tűrőképesség, az állóképesség, az erő, a gyorsaság, a taktika, a magabiztosság, a bátorság, a tisztelet, az udvariasság és a kitartás.



Az idei országos Karate Maratonon a Nagy Sándor Dojo kilenc sportolója teljesítette a tíz óra alatt a 30 ezer kyokushin karate technika végrehajtásának kemény próbatételét. Három éve az országos Sokoró-teljesítménytúrán a győrladaméri karatésokból és kísérőikből álló 60 tagú csapat elnyerte a legeredményesebb túracsapatnak járó Magyar Olimpiai Bizottság különdíját.



Az egyesület teljes jogú tagja a Magyar Karate Szövetségnek és a Magyar Kyokushin Szövetségnek, emellett idén nyáron felvételt nyert a Japánban székelő All Japan Kyokushin Union Karate Világszervezetbe.



A közeljövő célja az edzések és a versenyeztetés színvonalának emelése, a taglétszám bővítése és több rangos külföldi versenyre és edzőtáborba való kiutazás, valamint a helyi versenyek szervezése.