A megmérettetésen 11 ország, 112 klub karatékája indult összesen 1106 nevezéssel. A verseny nagy múlttal rendelkezik és az idei rekordlétszám felülmúlta az előzetes várakozásokat. Még a nevezési határidő utolsó perceiben is érkeztek nevezések, interneten mindent követni lehetett.A Győri Dózsa SE versenyőzje, Németh Zsuzsanna a felnőtt női kategóriában két súlycsoportban is tatamira lépett. A -68 kg-osok és a +68 kg-osok közt is igyekezett helyt állni. A -68 kg-ban nem neki kedvezett a sorsolás, a döntőbe jutásért kikapott, de a bronzérmet sikerült megszereznie.

A +68 kg-ban egy rendkívül erős szlovén lánnyal kezdett, aki a Karate1 Premier League sorozatban évek óta sikeresen szerepel. 2:1-es veresége után, már csak a bronzért küzdhetett.Összeségében 2 bronzéremmel tért haza a Cakovecben (Csáktornyán) rendezett versenyről. A 112 klub közül a 71. helyen zárt a Győri Dózsa SE Németh Zsuzsannával."Se szó, se beszéd, csak kumite - ez volt a mottóm. Elégedett vagyok és boldog a 2 bronzéremmel. Szeretem ezt a versenyt, mert itt lehetőség van a feljebbi súlycsoportban is indulni, ami a gyakorlás szempontjából rendkívül hasznos. Mivel súlyhatáron vagyok, eldöntöttem, hogy mindkettőben kipróbálom magam. Sokat számít, hogy sikerült dobogóra állnom, mert a felkészülésem hiányos, nehézkes volt. Nem tudom elmondani, hogy mennyi erőt adtak a barátok, sporttársak, közeli és távolabbi ismerősök. Édesapám végig mellettem volt, motivált. Élveztem a küzdelmek minden percét, összeszedettnek éreztem magam. Igyekszem ezt megtartani és a továbbiakban visszatérni a rendes kerékvágású felkészülési edzésekbe" - mondta a versenyző.